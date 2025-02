Zoe Saldaña, "triste" ante la polémica de Karla Sofía Gascón: "Somos responsables de lo que decimos"

Zoe Saldaña alude a Karla Sofía Gascón tras ganar un premio por Emilia Pérez: "No esperaba esto, y menos ahora"

Zoe Saldaña alude a Karla Sofía Gascón tras ganar un premio por Emilia Pérez: "No esperaba esto, y menos ahora" - CONTACTO

MADRID, 6 Feb. (CuturaOcio) -

Aunque Karla Sofía Gascón haya sido apartada de la campaña de Emilia Pérez por los Oscar, esta continúa y algunos miembros de su equipo han querido separar la cinta de la polémica por los tuits ofensivos de la actriz. Después de que el director, Jacques Audiard, cargara duramente contra la intérprete española acusándola de "hacerse la víctima", ahora Zoe Saldaña, compañera de reparto de Gascón, dice estar "triste", "decepcionada" y procesando todo lo ocurrido, pero dispuesta a seguir celebrando los logros de la película.

"Estoy triste. Una y otra vez, ésa es la palabra porque ése es el sentimiento que habita en mi pecho desde que ocurrió todo", ha expresado la actriz en una entrevista concedida a Variety. "También estoy decepcionada. No puedo hablar de las acciones de los demás. Todo lo que puedo atestiguar es mi experiencia, y ni en un millón de años creí que pasaría todo esto", añadió.

Saldaña señaló además que sentía que ya había "hablado bastante sobre ello", exponiendo que no se trata de algo que tengan que "resolver inmediatamente" y que todavía está procesando lo ocurrido.

Al ser preguntada directamente por un comentario de Gascón el pasado fin de semana a CNN en Español, en el que la actriz española aseguraba que sus compañeras de reparto la apoyaban al "doscientos por ciento", Saldaña se limitó a reiterar lo que ya dijo en Londres, donde recientemente se hacía con el premio a mejor actriz de reparto del Círculo de Críticos de Cine, es decir, que no apoyaba "ninguna retórica negativa de racismo e intolerancia hacia ningún grupo de personas" y que eso era lo único que quería subrayar. En esa entrevista, Gascón aseguró también que si fuera racista no hubiera trabajado con Saldaña generando de nuevo polémica.

Según apuntó Saldaña, la persona que estaba viendo retratada a través de los polémicos tuits no es la misma que conociera durante el rodaje. "No puedo dar fe de lo que la gente hace en su tiempo libre con sus cuentas privadas", admitió la actriz que protagoniza el filme junto a Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz y Édgar Ramírez, no comentó directamente si había hablado con Gascón desde que estalló la controversia.

En todo caso, la protagonista de películas como Avatar o Guardianes de la galaxia recalcaba su compromiso con Emilia Pérez. "Siempre seré una persona esperanzada. No me educaron para juzgar negativamente a personas de ningún grupo en ninguna comunidad. Siendo esa persona, aún puedo defender una obra de la que puedo estar orgullosa", declaró.

Saldaña explicó además que se estaba permitiendo sentir "alegría" por cómo se unió el equipo, aunque sin dejar de recalcar que "somos individuos responsables de todo lo que decimos y todo lo que hacemos".

"Puede que creáis que es sólo una declaración que se me ocurrió junto a mi equipo pero, al fin y al cabo, cuando no puedo hablar en nombre de nadie más, solo puedo hablar en nombre mío y de lo que presencié. Y eso tiene que ser suficiente por ahora", apuntó, valorando además que los "acontecimientos incómodos" como la polémica actual eran una oportunidad para "evolucionar".