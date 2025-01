Las sorpresas y los olvidos de las nominaciones a los Oscar 2025

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

La Academia de Hollywood ha anunciado las nominaciones a los Oscar 2025, unos galardones en los que Emilia Pérez se perfila como gran favorita con 13 candidaturas, seguida por The Brutalist y Wicked, que han empatado y optan a 10 reconocimientos. Pese a que las cintas de Jacques Audiard y Brady Corbet ya apuntaban a ser los grandes títulos de esta edición, las nominaciones también han dejado alguna que otra sorpresa y varios olvidados.

LAS MAYORES SORPRESAS DE LAS NOMINACIONES A LOS OSCAR 2025

Quizá la mayor sorpresa de esta edición sea la película brasileña Aún estoy aquí. La cinta no solo opta al galardón a mejor película internacional, sino que también podría hacerse con la estatuilla a mejor película y a mejor actriz para Fernanda Torres.

En las categorías interpretativas, la gran sorpresa ha sido la nominación de Sebastian Stan por The Apprentice. En el filme dirigido por Ali Abbasi, el actor da vida a Donald Trump, que esta misma semana inició su segunda legislatura como presidente de Estados Unidos. Asimismo, The Apprentice también le ha valido una nominación a Jeremy Strong por su interpretación de Roy Cohn en la categoría de mejor actor de reparto. El largometraje generó mucha controversia e incluso Trump cargó contra el biopic, pero la polémica no ha logrado evitar que la producción se cuele en las nominaciones a los Oscar.

Los Premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos anunciaron recientemente sus nominaciones, una lista en la que quedó fuera Nickel Boys. Esta ausencia hizo pensar que la película de RaMell Ross correría la misma suerte en los Oscar; sin embargo, el filme está nominado a mejor película y guion adaptado.

En muchas quinielas, La sustancia de Coralie Fargeat solo entraba en la categoría de mejor actriz por la actuación de Demi Moore. Contra todo pronóstico, también opta al premio a mejor película.

LOS GRANDES OLVIDADOS DE LAS NOMINACIONES A LOS OSCAR 2025

Si hablamos de los grandes olvidados, son muchos los actores que sonaban para las categorías interpretativas y que han quedado fuera: Denzel Washington por Gladiator II; Angelina Jolie por María Callas; Pamela Anderson y Jamie Lee Curtis por The Last Showgirl; Nicole Kidman por Babygirl; Marianne Jean-Baptiste por Mi única familia; Margaret Qualley por La sustancia; Daniel Craig por Queer; o Selena Gomez por Emilia Pérez no competirán por la estatuilla este año.

La categoría a mejor dirección también ha dejado fuera a algunos realizadores. Este es el caso de Denis Villeneuve por Dune: Parte 2; Edward Berger por Cónclave; o Jon M. Chu por Wicked.

Nosferatu de Robert Eggers solo ha logrado nominaciones en categorías técnicas, y Rivales de Luca Guadagnino no ha anotado ni una sola candidatura, pese a que se esperaba que Justin Kuritzkes fuese nominado como autor del guion.