En plena polémica por los tuits racistas y ofensivos publiados años atrás por Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez sigue cosechando victorias en la temporada de premios. Zoe Saldaña se ha llevado el galardón a mejor actriz de reparto del Círculo de Críticos de Cine de Londres, donde hizo referencia de forma indirecta a la controversia que está rodeando a la protagonista de Jacques Audiard.

"No tenía nada preparado, chicos. No me esperaba esto, y menos ahora. Estoy muy agradecida", aseguró al recoger el reconocimiento. "Es difícil, es un gran desafío, creer en algo con tanta convicción que estás dispuesto a ir contra la corriente. Y a veces la corriente puede traicionarte, porque la corriente puede decirte que es el camino correcto. Pero crees en tu corazón y lo haces. Y siento que ese es el camino de un artista, creer en lo que sientes, si proviene de un lugar de amor, pureza, conocimiento, educación, investigación y trabajo duro", añadió.

Además, la intérprete hizo referencia a sus compañeros de reparto. "Cuando nos reunimos todos, vinimos con nuestra mochila, la pusimos sobre la mesa e hicimos mucho con lo que teníamos. De ahí surgió algo realmente bonito y vosotros lo habéis visto. Gracias por verlo", agregó.

Ya hace unos días, durante una sesión de preguntas y respuestas celebrada en Londres, Saldaña se refirió a toda esta polémica. "Me entristece mucho porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia las personas de ningún grupo. Sólo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que formaron parte, que forman parte, de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión y colaboración y equidad racial, cultural y de género. Y eso me entristece", señaló.

"SI FUERA RACISTA NO HUBIERA TRABAJADO CON ELLA"

Los tuits de Gascón que salieron a la luz incluían contenido racista y ofensivo, además de críticas contra la diversidad en los Oscar. "He defendido siempre los valores de todas las personas, los derechos sociales, los derechos individuales del ser humano. He luchado y he apoyado siempre, por supuesto a las personas negras", declaró la artista a CNN en español al respecto. La estrella se defendió poniendo como ejemplo su colaboración con Saldaña, afirmando que si fuera racista "no habría trabajado con ella".

Además, en una de las publicaciones supuestamente insultaba a su compañera de reparto, Selena Gomez, haciendo referencia a su pasada relación con Justin Bieber. "No es mío, por supuesto. Yo jamás he dicho nada de mi compañera", aseguró Gascón que habría sido apartada de las acciones promocionales de Netflix de cara a los Oscar previstas para estos días, justo cuando los miembros de la Academia de Hollywood tienen que emitir sus votos.

"Yo no puedo renunciar a una nominación (al Oscar) porque no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie. Ni soy racista ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás que yo soy", sentenció Gascón, que, no obstante, pidió perdón "a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme en mi pasado, en mi presente o en mi futuro".