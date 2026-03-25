Jumanji 3 cambia su fecha de estreno para escapar del Dunesday - WARNER/SONY/MARVEL

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Sony Pictures ha confirmado el cambio de fecha de estreno de Jumanji 3, que se retrasa unos días y pasa del 11 de diciembre de este año al 25 de diciembre de 2026, el Día de Navidad. La decisión fue adelantada el 23 de marzo por Variety y supone un desplazamiento de dos semanas en el calendario y convierte a Sony en la primera gran productora en reaccionar ante el choque de titanes previsto para estas Navidades en taquilla con el estreno de otros dos colosos como Vengadores: Doomsday de Marvel Studios y Dune: Parte tres de Warner Bros.

El detonante de este cambio en la fecha de estreno de la nueva entrega de la saga de aventuras protagonizada por Dwayne 'The Rock' Johnson es, por tanto, intentar buscar un mejor hueco el filme dentro de la temporada navideña en una cartelera saturada de pases y sesiones de Dune 3 y Vengadores: Doomsday, que llegarán a las salas pocos días antes en la misma fecha, el 18 de diciembre de 2026.

Un choque de titanes que los medios anglosajones ya han bautizado como Dunesday. Con su fecha original del 11 de diciembre, Jumanji 3 habría abierto justo una semana antes de ese doble impacto, quedando atrapada por la avalancha de cobertura mediática de los dos megaestrenos. Al moverse al 25 de diciembre, Sony busca capturar al público familiar que quede libre tras el huracán de esas dos superproducciones.

La estrategia tiene precedentes sólidos dentro de la propia saga. En 2017 Jumanji: Bienvenidos a la jungla abrió en diciembre y prolongó su recorrido comercial durante semanas gracias a las vacaciones navideñas rozando los 1.000 millones de dólares de recaudación. La secuela, estrenada en 2019 también se lanzó en diciembre y rozó los 800 millones de dólares de recaudación.

Un éxito, que con permiso de Dune y Vengadores, Jumanji 3 espera repetir este 2026. El filme reunirá de nuevo a Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan bajo la dirección de Jake Kasdan.

El cambio de Jumanji 3 reabre también el debate sobre si alguno de los dos grandes blockbusters de diciembre cederá y moverá su fecha de estreno. Los analistas de la industria apuntan que Dune: Parte 3 no moverá su estreno, en parte porque tiene reserva exclusiva de pantallas IMAX durante tres semanas y aspira a la temporada de premios. En cuanto a Avengers: Doomsday, la opinión predominante en foros especializados es que Disney/Marvel tampoco se moverá, dado su histórico apego al fin de semana previo a Navidad.