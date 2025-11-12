Dwayne Johnson anuncia el inicio de la producción de Jumanji 4... ¿y el fin de la saga?

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

El mes pasado, Sony incluía la cuarta entrega de Jumanji en su calendario de estrenos de 2026. La cinta llegará a las salas el 11 de diciembre del próximo año y, tal y como ha dado a conocer Dwayne Johnson a través de sus redes sociales, no solo ha comenzado su producción, sino que además supondrá el final de la saga.

"Comienza oficialmente la producción de JUMANJI, en nuestra lectura del guion con el reparto en Los Ángeles, donde también rodaremos la película", señaló Johnson en una publicación en su cuenta de Instagram, en la que compartió un vídeo y varias imágenes de la lectura del guion, con él, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart ocupando los puestos centrales de una larga mesa.

"¡Qué aventura tan grandiosa, divertida y emotiva! Me parece muy apropiado, desde el punto de vista emocional, que nuestra querida franquicia JUMANJI termine con esta hermosa nota final de nuestra última película", escribió el intérprete y exluchador, dando a entender que la entrega, la tercera que protagoniza junto a los mencionados Gillan, Black y Hart, será la última, cerrando la franquicia que comenzara en 1995.

Johnson comentó además lo "increíble" que había sido "volver a reunir a toda la pandilla". "Nos dolía la mandíbula de tanto reírnos. Todos comentamos lo mucho que echábamos de menos este tipo de alegría y diversión", prosiguió.

El actor terminó su mensaje explicando el significado de la última de las fotos del carrusel, que muestra un collar con un dado desgastado. "Es un pequeño guiño que mi personaje, el Dr. Smolder Bravestone, lleva en un collar en nuestra última película. Es el dado de la película original JUMANJI de 1995 y una forma de rendir homenaje, amor y respeto al gran Robin Williams", escribió.

El filme original de Jumanji, protagonizado por Williams y dirigido por Joe Johnston amasó en la taquilla mundial 263 millones de dólares, siendo el décimo largometraje con mayor recaudación de aquel año. No fue hasta 2017 que llegó Jumanji: Bienvenidos a la jungla, una tardía secuela y revisión que contó con un nuevo reparto encabezado por Johnson, fue dirigida por Jake Kasdan y alcanzó los 962 millones de dólares en taquilla. Jumanji: Siguiente nivel se estrenó en 2019 y también consiguió buenos resultados en términos de recaudación, amasando 792 millones de dólares.

La nueva película volverá a contar con Kasdan tras las cámaras, que también firma el guion junto a Jeff Pinkner y Scott Rosenberg.