Dwayne Johnson pone fecha al rodaje de Jumanji 4

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Estrenada en 2019, Jumanji: Siguiente nivel fue la última entrega de la nueva era con Dwayne Johnson como protagonista. El actor ha anunciado cuándo comenzará a rodarse el esperado cuarto largometraje de la saga, que comenzó en 1995 con Robin Williams como gran estrella.

Según Variety, Johnson anunció que Jumanji 4 empezará su filmación en noviembre de 2025, con vistas a estrenarse a finales de 2026. "Las películas que hice en el pasado, me encantan... volveré a hacerlas de nuevo", aseguró al medio. El actor también formará equipo en esta nueva entrega con Kevin Hart para repetir el éxito que alcanzó la franquicia bajo la dirección de Jake Kasdan, quien ya trabajó con Johnson en la comedia navideña Red One.

A finales de octubre de 2024, Deadline informó que Sony Pictures había iniciado conversaciones con el director Jake Kasdan, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan, el reparto estelar de Jumanji: Bienvenidos a la jungla y Siguiente nivel, para esta cuarta entrega, que tenía fijada su fecha de estreno para el 11 de diciembre de 2026. Sin embargo, hasta ahora no se habían producido novedades al respecto.

La película original de Jumanji, estrenada en 1995 y protagonizada por Williams, amasó en la taquilla mundial 268 millones de dólares y fue el décimo largometraje con mayor recaudación de aquel año. Dirigida por Joe Johnston, la cinta es una de las más icónicas del género de fantasía y algunas de sus expresiones y elementos ya forman parte de la cultura popular.

En 2017 llegó a las salas de cine Jumanji: Bienvenidos a la jungla, una tardía revisión que alcanzó los 962 millones de dólares en taquilla. Su secuela, Jumanji: Siguiente nivel, se estrenó en 2019 y también consiguió buenos resultados en términos de recaudación, amasando 801 millones de dólares. En total, los tres largometrajes han logrado embolsarse más de 2.000 millones de dólares a nivel mundial.

Por otra parte, Johnson ha dado un vuelco a su carrera explorando papeles más dramáticos como el de The Smashing Machine. Se trata del biopic sobre el legendario luchador de la UFC Mark Kerr, a quien encarna el actor y que, dirigido por Ben Safdie, tuvo su presentación el pasado 2 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia, donde fue ovacionado.

Además, Johnson también se sumará al elenco del nuevo largometraje de Martin Scorsese sobre la mafi a, interpretando a un despiadado jefe del crimen en Hawái. La película, anunciada el pasado febrero, es descrita como un cruce entre Uno de los nuestros e Infiltrados, dos de las cintas más icónicas del director.