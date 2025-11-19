Primera imagen de Jumanji 4 con Dwayne Johnson y el resto reunidos para la aventura final

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

La cuarta entrega de Jumanji arrancó su rodaje el pasado 11 de noviembre en Los Ángeles, con vistas a estrenarse en las salas el 11 de diciembre de 2026. A modo de aperitivo, una imagen del filme, que marcará el cierre de la saga iniciada en 1995, muestra a todos sus protagonistas reunidos en* ¿el mundo real?

"Mirad quiénes han llegado", anuncia la cuenta de la película en Instagram, acompañando el mensaje con una fotografía de Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan reunidos y retomando sus respectivos personajes: el doctor Bravestone, Franklin Finbar, Shelly Oberon y Ruby Roundhouse.

Tal y como puede apreciarse, el entusiasta cuarteto no aparece esta vez en un escenario exótico, desiertos áridos, montañas heladas ni junglas propias de ningún videojuego de aventuras, sino en medio de lo que parece ser una típica calle neoyorquina. Esto sugiere que los protagonistas se encuentran en el mundo real.

Johnson anunció recientemente que, además de haber iniciado su producción, Jumanji 4 supondrá el final de la saga iniciada en 1995. "Comienza oficialmente la producción de JUMANJI, en nuestra lectura del guion con el reparto en Los Ángeles, donde también rodaremos la película", expresó la estrella de The Smashing Machine en una publicación de Instagram.

"¡Qué aventura tan grandiosa, divertida y emotiva! Me parece muy apropiado, desde el punto de vista emocional, que nuestra querida franquicia JUMANJI termine con esta hermosa nota final de nuestra última película", añadió Johnson, dando a entender que esta entrega, la tercera que protagoniza junto a los mencionados Gillan, Black y Hart, marcará el cierre de la franquicia.

El actor y exluchador de la WWE, que también remarcó lo increíble que había sido reunir de nuevo a toda la pandilla, finalizó su mensaje explicando el significado de la última de las fotos del carrusel, que muestra un collar con un dado desgastado. "Es un pequeño guiño que mi personaje, el Dr. Smolder Bravestone, lleva en un collar en nuestra última película. Es el dado de la película original JUMANJI de 1995 y una forma de rendir homenaje, amor y respeto al gran Robin Williams", escribió.

El filme original de Jumanji, protagonizado por Williams y dirigido por Joe Johnston, amasó en la taquilla mundial 263 millones de dólares, siendo el décimo largometraje con mayor recaudación de aquel año. No fue hasta 2017 cuando llegó Jumanji: Bienvenidos a la jungla, una secuela tardía y reinterpretación de la historia original. Dirigida por Jake Kasdan y protagonizada por un nuevo elenco encabezado por Dwayne Johnson, la película alcanzó los 962 millones de dólares en la taquilla mundial.

Jumanji: Siguiente nivel se estrenó en 2019 y también consiguió buenos resultados en términos de recaudación, amasando 792 millones de dólares. La nueva película volverá a contar con Kasdan tras las cámaras, que también firma el guion junto a Jeff Pinkner y Scott Rosenberg.