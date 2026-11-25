Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha ha eliminado la muerte más impactante de libro - DIAMOND FILMS

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

A pesar de su brutal premisa, la saga de Los juegos del hambre ha sido adaptada al cine pensando en un público adolescente, lo que no siempre ha permitido a las películas excederse en cuánto a cómo se muestra la violencia en pantalla. Amanecer en la cosecha, la nueva entrega de la franquicia, ha sorprendido a los fans de los libros de Suzanne Collins suavizando una muerte que, en realidad, es una de las más crueles e impactantes de toda la saga.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Uno de los momentos más perturbadores en la novela de Amanecer en la cosecha es la muerte de Wellie, la joven tributo del distrito 6 que se alía con Haymitch y Maysilee durante la competición. Contra todo pronóstico, los tres acaban siendo los últimos en pie junto a la experimentada Silka, una de las tributos profesionales.

Tanto en el material original como en la película, Wellie muere a manos de Silka. Sin embargo, Collins relata en el libro cómo lo hace decapitándola con su hacha, algo que no se muestra en el filme. Se trata de un momento especialmente impactante no solo por el asesinato en sí, sino porque, a su corta edad, Wellie era una de las participantes más jóvenes e indefensas. Además, Haymitch trató de protegerla, con la esperanza de que pudiera ganar los Juegos si lograba permanecer escondida hasta el final.

La forma en que Silka acaba con Wellie refleja hasta qué punto el Capitolio ha logrado arrebatarle su humanidad, convirtiéndola en alguien capaz de cometer un asesinato a sangre fría de la forma más brutal posible. Cabe recordar que Silka proviene del distrito 1 en el que, a diferencia de otros más pobres como el 12, se dedican grandes esfuerzos a entrenar a los niños y educarles a través de propaganda para que aspiren a ganar los Juegos.

¿POR QUÉ AMANECER EN LA COSECHA HA MODIFICADO LA MUERTE MÁS IMPACTANTE DE LOS LIBROS?

El motivo por el que la película no ha mostrado la muerte de Wellie tal y como se describe en la novela tiene que ver con que la película buscaba obtener una calificación por edades PG-13, es decir, recomendada para mayores de 13 años. Para ello, se vale de estrategias como mostrar las reacciones de otros personajes cuando uno muere o escenificar la violencia de tal forma que, en ocasiones, pueda insinuarse sin mostrarse explícitamente.

Su director, Francis Lawrence, lo explicó en una entrevista con Entertainment Weekly haciendo alusión precisamente a la muerte de Wellie. "Hay ciertas cosas que [Suzanne Collins] describe en el libro que yo nunca podría incluir en las películas. En un momento del libro, hay un personaje que sostiene la cabeza de una niña, y eso simplemente es algo que no se puede hacer en una película con clasificación PG-13", argumentaba.