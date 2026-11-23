Los Juegos del Hambre renace en taquilla: Amanecer en la cosecha firma el cuarto mejor estreno mundial de la saga - LIONSGATE

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha ha iniciado su recorrido en los cines devolviendo a la saga el empuje en taquilla que había perdido. Con una recaudación estimada de 225 millones de dólares en todo el mundo, la nueva entrega de la distopía ha marcado el cuarto mejor estreno de la franquicia y supone una importante recuperación respecto a la anterior entrega, Balada de pájaros cantores y serpientes, estrenada en 2023.

La nueva cinta basada en los libros de Suzanne Collins ha ingresado 120 millones en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana, a los que suma otros 105 millones procedentes de 84 mercados internacionales. Unas cifras con las que la saga cinematográfica de Los Juegos del Hambre ha superado ya los 3.600 millones de dólares en taquilla.

En la comparación con el resto de la franquicia, Los Juegos del Hambre: En llamas conserva el mejor estreno de la saga, con 304 millones de dólares en 2013. Le siguen Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 1, que arrancó con 276,2 millones en 2014, y Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2, que alcanzó los 241 millones en 2015.

Los 225 millones de Amanecer en la cosecha la colocan inmediatamente después de esas tres entregas y por delante de Los Juegos del Hambre, que debutó con 214,2 millones en 2012. La película dirigida por Francis Lawrence supera también muy ampliamente el lanzamiento de Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, la anterior precuela que se estrenó con 100,8 millones de dólares en todo el mundo.

Los formatos premium de gran pantalla también han contribuido al gran resultado de la cinta protagonizada por Joseph Zada como un joven Haymitch Abernathy, Mckenna Grace, como Maysilee Donner y Whitney Peak, como Lenore Dove Baird.

LA SAGA LOS JUEGOS DEL HAMBRE, CAMINO DE LOS 4.000 MILLONES EN TAQUILLA

Amanecer en la cosecha ha recaudado 26,4 millones de dólares en salas IMAX en todo el mundo, el mejor estreno de la saga en este circuito y un récord de apertura para una película de Lionsgate en dicho formato. Este arranque devuelve impulso comercial a la franquicia, aunque su recorrido durante las próximas semanas será determinante para conocer su resultado final.

En cuanto a la recaudación mundial acumulada de las anteriores entregas, Los Juegos del Hambre (2012) alcanzó los 694,4 millones de dólares; Los Juegos del Hambre: En llamas (2013), los 865 millones, manteniéndose como la película más taquillera de la franquicia; Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 1 (2014), los 755,4 millones; y Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 (2015), los 653,4 millones. Por su parte, Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023) sumó 347,6 millones.