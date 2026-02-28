El creador de El caballero de los Siete Reinos explica la escena post-créditos de Maekar y el cambio del final del libro - HBO MAX

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos ha saldado su primera temporada con un desenlace marcado por giros sorprendentes y revelaciones, pero también por una rompedora e inesperada escena post-créditos que Ira Parker, el creador de la serie, ha explicado y cuyo significado ha detallado para el futuro de la franquicia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La escena en cuestión tiene lugar después del cierre del sexto y último episodio de la temporada 1, cuando Dunk (Peter Claffey) decide no marcharse con Ser Lyonel (Daniel Ings) a Bastión de Tormentas. En ella, se muestra a Maekar Targaryen (Sam Spruell) dándose cuenta de que su hijo Egg (Dexter Sol Ansell) se ha vuelto a escabullir y pregunta a uno de sus soldados: "¿Dónde está Aegon?", el nombre real del joven.

Esto supone un cambio respecto a la novela de George R. R. Martin Los cuentos de Dunk y Egg, donde en realidad Maekar le da permiso a su vástago para seguir con Dunk. "Diría que estamos intentando que todo esté lo más delimitado posible. Esa es la naturaleza de las novelas cortas. No es que haya hilos inciertos que se mantengan a lo largo de toda la historia, sino que, cada temporada, Dunk y Egg están en un lugar nuevo: planteamos una historia, te contamos la historia y la cerramos", explicó Parker a Entertainment Weekly sobre esta secuencia.

"Así que esto es un pequeño hilo conductor, pero no quiero que se convierta en dos grandes efectos dominó que cambien la naturaleza de la historia que podemos contar en la temporada 2 y la hagan demasiado grande. Se abordará, pero ojalá no le reste disfrute a nadie de 'La espada leal'", zanjó el guionista sin dar mayor importancia a por qué se incluyó este cambio respecto al material original.

Tiene todo el sentido del mundo que este giro se aborde en la temporada 2 de El caballero de los Siete Reinos, dado que la ficción se desvía en ciertos aspectos de los relatos escritos por Martin.

No obstante, aunque la historia deja cierto margen para este cambio sin contradicción alguna, existe un elemento clave en las tramas posteriores: un anillo con el sello de Maekar que este le entrega a Egg. El joven lo guarda oculto en su bota y lo utiliza como prueba de identidad en caso de emergencia, ya que ese distintivo prueba quién es realmente. Este inesperado giro también afecta a la dinámica entre Dunk y Egg. Que este último, aunque pidiera disculpas, mintiera descaradamente al joven y audaz caballero lo puso en serio peligro, y su nueva escapada podría generar un nuevo conflicto entre ambos.

Por otro lado, Sam Spruell ya adelantó a The Hollywood Reporter que, en principio, su personaje, Maekar, no estará en la temporada 2 de la ficción. Es decir, que, si la serie abordara directamente la escena post-créditos tras su desenlace, tendría que integrarla de algún modo en la trama de los nuevos capítulos. En todo caso, independientemente de que Spruell termine regresando a la temporada 2 de El caballero de los Siete Reinos, su presencia se percibirá de alguna manera en ella.