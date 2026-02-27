Archivo - David Zaslav, CEO de Warner, dice que el acuerdo con Paramount genera un "enorme valor" tras la retirada de Netflix - KARLIS DZJAMKO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

La lucha por la adquisición de Warner Bros. Discovery ha dado un giro radical. Netflix ha decidido no mejorar la última oferta de Paramount Skydance, que el consejo de administración de la compañía liderada por David Zaslav consideró superior a la de la plataforma.

Zaslav celebró el nuevo acuerdo señalando que generaría un "enorme valor" para los accionistas "una vez fuera aprobado". "Estamos entusiasmados con el potencial de la combinación de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery y estamos deseando empezar a trabajar juntos para contar historias que conmuevan al mundo", expresó en un comunicado.

El CEO de Warner también dedicó unas palabras a Netflix, describiéndola como una "gran empresa" y elogiando a sus directores ejecutivos, Ted Sarandos y Greg Peters, así como al director financiero Spencer Neumann, por ser unos "socios extraordinarios" durante todo el proceso. "Les deseamos lo mejor para el futuro", añadió.

Por su lado, Samuel A. Di Piazza Jr., presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery destacó lo "orgulloso" que estaba del "riguroso" proceso de venta de los últimos meses, apuntando que eso había llevado "al umbral de la fusión de estas dos empresas históricas y a la emoción que esto supondrá para el público durante muchos años".

Paramount ha declarado que espera cerrar un acuerdo con Warner Bros. Discovery en el plazo de un año, pendiente de la aprobación de los organismos reguladores y los accionistas.

LA OFERTA GANADORA DE PARAMOUNT

La última oferta de Paramount incluía un aumento del precio de compra a 31 dólares en efectivo por acción (frente a los 30 de su anterior propuesta y los 27,75 de la de Netflix), más una comisión de demora diaria equivalente a 0,25 dólares por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026, así como una comisión regulatoria de 7.000 millones de dólares que deberá pagar en caso de que la transacción no se concrete por cuestiones regulatorias.

Asimismo, la nueva propuesta contempla el pago por parte de Paramount de la comisión de rescisión de 2.800 millones de dólares que Warner debería pagar a Netflix.

"Creemos que habríamos sido buenos administradores de las marcas icónicas de Warner Bros y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más puestos de trabajo en el sector de la producción en Estados Unidos", expresaron Sarandos y Peters en un comunicado. "Sin embargo, esta transacción siempre fue algo deseable al precio adecuado, no algo imprescindible a cualquier precio", subrayaron.