George R.R. Martin, creador de Juego de tronos, revela sus dos personajes favoritos de El Señor de los Anillos

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

George R. R. Martin, autor de Canción de hielo y fuego y creador del universo que llegó a televisión con Juego de Tronos, tiene claro cuáles son sus dos figuras predilectas de El Señor de los Anillos. La elección del escritor recae en dos personajes que se apartan del esquema más nítido de héroes intachables y villanos sin matices: Saruman, el Mago Blanco, y Boromir, capitán de Gondor.

"Siempre me han atraído los personajes grises", afirmó Martin en una entrevista con Time. "Siempre he tomado como una especie de código aquel discurso de aceptación del Nobel de William Faulkner, a principios de los años 50, cuando dijo que el corazón humano en conflicto consigo mismo era lo único sobre lo que merecía la pena escribir. Y creo que es cierto", añadió.

Precisamente por eso, Martin subrayó que sus personajes favoritos de una obra articulada alrededor de una lucha entre el bien y el mal son aquellos que presentan grietas en su sentido del deber. "Boromir es un héroe tradicional en muchos sentidos. Es el príncipe, el heredero del gran reino, muy valiente, un gran guerrero y todo eso, pero al final sucumbe a la tentación del Anillo", apuntó Martin sobre cómo su arco se tuerce cuando el poder del Anillo Único lo empuja a traicionar a sus compañeros. "Pero luego muere heroicamente, protegiendo a inocentes", amplía el escritor sobre el personaje interpretado por Sean Bean, que "tiene ese maravilloso sentido de grandeza".

"Saruman es otro personaje interesante. Ha estado en el lado del bien literalmente cientos o miles de años y, sin embargo, también sucumbe", indica Martin, que cree que tanto el Mago Blanco como Boromir "son dos personajes en los que el corazón humano está en conflicto".

En paralelo, el futuro audiovisual de El Señor de los Anillos se articula en dos frentes. Por un lado, Prime Video comunicó a finales de 2025 el fin de producción de la tercera temporada de Los Anillos de Poder, aunque se desconoce su fecha de estreno. Tampoco existe un anuncio de renovación para una cuarta entrega, pero el equipo creativo ha reiterado que la serie se concibió como una historia de cinco temporadas.

En cine, la próxima incursión en la Tierra Media será con El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, que llegará a salas el 17 de diciembre de 2027. Además de retomar su papel como Gollum, Andy Serkis ejerce como director de un largometraje ambientado entre los eventos de La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres. El proyecto relatará la persecución de Gollum por Aragorn a petición de Gandalf para evitar que revele información sobre el Anillo a Sauron.