El juego salta a la realidad en el caótico tráiler de Jumanji: Mundo abierto, con Dwayne Johnson en modo demo

El juego salta a la realidad en el caótico caótico tráiler de Jumanji: Mundo abierto, con Dwayne Johnson en modo demo - SONY PICTURES

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Jumanji: Mundo abierto llegará a los cines el próximo 25 de diciembre, con Dwayne Johnson de nuevo como protagonista. Para ir abriendo boca, Sony ha lanzado el tráiler oficial de la película, que adelanta los peligros a los que hará frente la tropa liderada por el doctor Smolder Bravestone.

En el avance, de tres minutos de duración, los avatares del videojuego de Jumanji saltan al mundo real, aunque con una particularidad, pues se encuentran aún en modo demo, es decir, en una versión inicial de sus personajes. Pronto empiezan los problemas, con los peligros del juego también traspasando la pantalla, y Spencer (Alex Wolff) y su familia quedando atrapados en el juego... y sin poder elegir los avatares en los que se encarnan.

JUMANJI: MUNDO ABIERTO PONDRÁ PUNTO FINAL A LA SAGA

La película, que reveló su título oficial y proyectó sus primeras imágenes el pasado mes de abril en la CinemaCon, retomará la historia inmediatamente después de los acontecimientos de su predecesora, Jumanji: Siguiente nivel. Tal y como ya confirmó Johnson en noviembre de 2025, esta nueva entrega pondrá punto final a una saga que acumula ya más de 2.000 millones de dólares en taquilla.

El filme original de Jumanji, estrenado en 1995 y protagonizado por Robin Williams, amasó en la taquilla mundial 263 millones de dólares, siendo el décimo largometraje con mayor recaudación de aquel año.

No fue hasta 2017 cuando llegó Jumanji: Bienvenidos a la jungla, una secuela tardía y reinterpretación de la historia original. Dirigida por Jake Kasdan y protagonizada por un nuevo elenco encabezado por Dwayne Johnson, la película alcanzó los 962 millones de dólares en la taquilla mundial. Dos años después vio la luz Jumanji: Siguiente nivel, que, con 792 millones de dólares recaudados, no alcanzó a su predecesora.

La cuarta entrega de Jumanji retrasó su fecha de estreno del 11 al 25 de diciembre, a fin de no coincidir su lanzamiento con el de Vengadores: Doomsday y Dune: Parte tres, que se perfilan como dos de los grandes estrenos del año y que aterrizarán en las salas el 18 de diciembre.

Junto a Johnson y Wolff, retoman sus roles en Jumanji: Mundo abierto Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, Danny DeVito, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris, Marin Hinkle y Rhys Darby, entre otros. Jake Kasdan, responsable de las dos entregas anteriores de la saga, regresa como director.