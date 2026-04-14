Jumanji 4 ya tiene título oficial y adelanta un homenaje a Robin Williams

Archivo - Primer vistazo a Jumanji 4, que confirma su título oficial y un guiño a la película original con Robin Williams - SONY - Archivo

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

Jumanji 4, que llegará a los cines el próximo 25 de diciembre, ha presentado un primer adelanto en el marco de la CinemaCon y ha confirmado que llevará por título Jumanji: Open World (Jumanji: Mundo abierto). Además, Dwayne Johnson, que retomará su papel como el doctor Smolder Bravestone, ha explicado el guiño a la película original y a Robin Williams que se incluirá en esta nueva entrega.

Según recoge Screenrant, el avance incluye escenas de las dos entregas anteriores y promete que "el juego vuelve a casa" en esta cuarta película. El adelanto arranca con un personaje hablando acerca de una consola de videojuegos antigua, antes de que el mundo a su alrededor comience a cambiar de repente.

En un momento dado, el personaje de Kevin Hart pone en duda su misión cuando se revela que los personajes del videojuego están atrapados en "modo demo", poniendo en peligro su vida. La realidad se mezcla con el mundo virtual, con los protagonistas corriendo como avatares de videojuegos tanto por la selva como por el mundo real.

EL GUIÑO DE JUMANJI 4 A ROBIN WILLIAMS Y LA ORIGINAL

En su paso por la Cinemacon, Johnson ha detallado una referencia al filme original de 1995 que aparece en esta nueva entrega. "Este es el dado del Jumanji original con Robin Williams, como muestra de respeto y como forma de rendir homenaje a Robin y a toda esta franquicia que él inició, ahora que estamos rodando nuestra última película de Jumanji", explicó el actor.

El filme original de Jumanji, protagonizado por Williams y dirigido por Joe Johnston, amasó en la taquilla mundial 263 millones de dólares, siendo el décimo largometraje con mayor recaudación de aquel año. No fue hasta 2017 cuando llegó Jumanji: Bienvenidos a la jungla, una secuela tardía y reinterpretación de la historia original. Dirigida por Jake Kasdan y protagonizada por un nuevo elenco encabezado por Dwayne Johnson, la película alcanzó los 962 millones de dólares en la taquilla mundial.

Dos años después vio la luz Jumanji: Siguiente nivel, que, con 792 millones de dólares recaudados, no alcanzó a su predecesora. Tal y como el propio Johnson confirmó en noviembre de 2025, Jumanji: Open World pondrá punto final a una saga que acumula ya más de 2.000 millones de dólares en taquilla.

La película retrasó su fecha de estreno del 11 al 25 de diciembre, a fin de no coincidir su lanzamiento con el de Vengadores: Doomsday y Dune: Parte tres, que se perfilan como dos de los grandes estrenos del año.

Junto a Johnson y Hart, retoman sus roles como protagonistas en Jumanji 4 Jack Black y Karen Gillan. Nick Jonas, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris, Marin Hinkle y Rhys Darby también regresan como parte del elenco de la película, que de nuevo contará con Jake Kasdan, responsable de las dos entregas anteriores, como director. Completan el reparto Dan Hildebrand y Jack Jewkes.