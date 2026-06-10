Ari Aster ya tiene escrita la precuela de Hereditary... Pero "nunca parece ser el momento" - A24

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Hereditary, el primer largometraje de Ari Aster, se estrenó en 2018 y tuvo una buena acogida por parte tanto de la crítica como del público, impulsando así la carrera de su director. Ahora, Aster ha revelado que tiene en el tintero una precuela de la película pero que, por el momento, no entra en sus planes lanzarse a dirigirla.

"Escribí una precuela [de Hereditary]", revela el cineasta en declaraciones recogidas por el medio Gold Derby durante una sesión de preguntas y respuestas. "Nunca parece ser el momento adecuado. Es una precuela, no una secuela, así que no sé a dónde va a parar esto", confiesa el realizador de Midsommar, Beau tiene miedo o, más recientemente, Eddington.

Estrenada en 2018, Hereditary sobrepasó los 80 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, todo un hito para la distribuidora A24 en aquel momento. Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd y Gabriel Byrne conformaban el elenco del filme, de cuya producción, recuerda Aster, no mantiene un buen recuerdo.

Después de que Danny DeVito se interesara por Hereditary pero, finalmente, no lograra conseguir financiación suficiente, el proyecto pasó a manos de un inversor cuya identidad Aster prefirió no revelar pero que, rememora, convirtió la producción en "una auténtica pesadilla". "Me da miedo decir su nombre porque podría aparecer en mi vida. Una auténtica pesadilla. Le había entregado mi vida, le había cedido la película", explica Aster.

"Me tenía comiendo de su mano. Fue uno de los momentos más oscuros de mi vida: terminar esta película e intentar protegerla, evitar que se viniera todo abajo", recuerda el cineasta.

Aunque por el momento Aster no tiene intención de embarcarse en la precuela de Hereditary, el cineasta ya trabaja en su próximo proyecto, que contará con una estrella de primer nivel como protagonista: Scarlett Johansson. Aunque se desconocen detalles sobre la trama del filme, titulado Scapegoat, se sabe que Aster ya tiene listo el guion.