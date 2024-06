La confirmación del primer héroe de Vengadores 5 apunta al nuevo gran villano... Y no es Kang

Marvel Studios culminará su Saga del Multiverso con el estreno de Vengadores 5 y Vengadores: Secret Wars, que están programadas para 2026 y 2027, respectivamente. La Fase 6 del UCM sufrió un duro golpe con la condena y posterior despido de Jonathan Majors, el actor que encarnaba al principal villano, Kang el Conquistador, de esta nueva era. No obstante, la confirmación del primer superhéroe que protagonizará la quinta entrega de Vengadores apunta a una trama que podría suponer la solución perfecta al problema con Kang, poniendo el foco en otra fuerza antagónica.

Desde hace meses hay rumores y filtraciones que señalan los distintos personajes que podrían ser clave en las próximas películas de Vengadores, aunque el estudio liderado por Kevin Feige no se ha pronunciado al respecto. Ahora, ha sido el intérprete de uno de los superhéroes marvelitas quien ha confirmado su aparición en la culminación de la Fase 6. Y es que Benedict Cumberbatch ha adelantado que volverá a encarnar al Doctor Strange en la cinta.

"Tengo muchas ganas de que llegue Vengadores el año que viene", revelaba Cumberbatch en un vídeo para Netflix en el que repasaba sus papeles más icónicos, entre los que por supuesto se encontraba el del Hechicero Supremo. Como apunta ScreenRant, dado que la fecha de estreno del filme está programada para mayo de 2026, la producción debería comenzar a mediados de 2025.

La implicación de Doctor Strange en Vengadores 5 no es especialmente sorprendente, pues ya jugó un papel importante al final de la Saga del Infinito y ha salvado al mundo de amenazas multiversales en Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange en el multiverso de la locura.

De hecho, la cinta de Sam Raimi terminaba con una sugerente escena post-créditos en la que hacía su debut la hechicera Clea, interpretada nada más y nada menos que por Charlize Theron, quien informaba al personaje de Cumberbatch de un inminente peligro.

Así, Marvel podría enlazar Vengadores 5 con esa escena post-créditos (aunque no sería la primera vez que una de ellas no lleva a nada) o al menos hacer referencia a la misma. Siendo Strange el protector de la Tierra contra amenazas mágicas y místicas y dado el papel que ya ha jugado en la Saga del Multiverso, podría ser que el gran villano de la Fase 6 no sea después de todo Kang, sino las mismas Incursiones multiversales, es decir, viajes entre universos paralelos que acaban provocando la destrucción de los mismos.

La aventura del Doctor Strange en la Dimensión Oscura con Clea, que no hay que olvidar que es la sobrina de Dormammu, el gobernante de ese temible plano de la realidad, podría dar lugar a muchas posibles tramas para perfilar el conflicto principal de las próximas cintas de los Vengadores.

Así, Strange podría aprender exactamente cómo funcionan las peligrosas incursiones del MCU y qué deben hacer los Vengadores para prevenirlas... o todo podría salir mal para Strange y Clea, necesitando formar un nuevo equipo de Vengadores para detener una incursión inminente o incluso para hacer frente al mismísimo Dormammu.

Una trama con el personaje de Cumberbatch liderando los Vengadores ante amenazas multiversales, sean de la naturaleza que sea, podría servir de puente para la gran cita que promete ser Avengers: Secret Wars y pasar definitivamente página respecto a Kang preparándose para la llegada de un nuevo gran villano.