Joaquin Phoenix y Lady Gaga, amor loco en las nuevas imágenes de Joker Folie à Deux

MADRID, 15 Feb. (CulturaOcio) -

Joker Folie à Deux, la esperada secuela de la cinta de Todd Phillips, llegará a los cines el 4 de octubre de este año. A falta de varios meses, el cineasta ha querido volver a calentar motores compartiendo nuevas imágenes sobre sus protagonistas, el Príncipe Payaso del Crimen de Joaquin Phoenix y su nueva amante, la Harley Quinn de Lady Gaga.

Phillips ha desvelado tres nuevas fotografías de los dos personajes de Joker: Folie à Deux con una temática muy romántica para celebrar el día de San Valentín con sus seguidores. "Espero que vuestro día esté lleno de amor", acompañaba la publicación en sus redes sociales.

La primera imagen muestra al Joker completamente ataviado en su icónico traje granate y su maquillaje circense, mientras que Harley Quinn también aparece levemente maquillada con un rombo en el ojo. La segunda fotografía los muestra, presumiblemente, dentro del manicomio de Arkham, nariz contra nariz entre los barrotes de la celda. La última anticipa un romántico baile en una azotea.

Anteriormente, Phillips ya había utilizado otra señalada festividad, el día de Navidad, para revelar una nueva imagen de Joker: Folie à Deux. Además, hace justo un año desde que se compartiera la primera fotografía oficial de Lady Gaga como Harley Quinn.

Por otro lado, en la nueva publicación, el director de la película ha desvelado cuándo se estrenará el primer tráiler del filme. Un usuario le preguntaba por ese esperado adelanto, ante lo que no ha dudado en responder. "Me hacéis mucho esta pregunta. La película se estrena en octubre. Así que nuestro primer teaser no saldrá hasta mediados de abril", confirma.

El título "folie à deux" es una expresión francesa cuya traducción literal es "locura de dos" o "locura compartida" y que hace referencia a un síndrome psiquiátrico mediante el cual un trastorno psicótico se "contagia" a otra persona. Algo que presumiblemente ocurrirá con Harley Quinn, la psiquiatra del Joker en el manicomio de Arkham. La película se estrena en cines el 4 de octubre.