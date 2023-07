El desconcertante comportamiento de Lady Gaga en el rodaje de Joker 2

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Lady Gaga dio vida a Patrizia Reggiani en La casa Gucci y desveló que se metió tanto en el personaje que incluso adoptó el acento del personaje fuera del set. Este método de trabajo dio sus frutos, ya que es uno de sus roles más aclamados, por lo que la intérprete, que estuvo nominada al Oscar a mejor actriz en 2019 por su trabajo en Ha nacido una estrella, parece haber repetido su estrategia en Joker: Folie à Deux.

La actriz ya ha terminado de rodar la secuela, donde encarna el papel de Harley Quinn y, tal como ha revelado un miembro del equipo, pidió que la llamaran Lee durante la grabación de la secuela del filme protagonizado por Joaquin Phoenix en 2019.

"Recuerdo que no conocía a Stefani en absoluto, sentí que nunca la conocí realmente, incluso durante las pruebas de maquillaje y peinado. Recuerdo que durante una semana pensé: 'Dios, siento que estamos desconectados, ni siquiera hemos conectado, somos como opuestos'. Le decía a mi equipo: 'Jesús, no nos comprendemos. Creo que ella me odia o que nos odiamos mutuamente, o que está pasando algo raro aquí'", declaró el director de fotografía Lawrence Sher durante una entrevista en el podcast The Trenches.

"En un momento, el asistente de dirección me dijo: 'A Stef le gustaría que la llamaras Lee en el set'. Lo siguiente que le dije fue llamándola Lee, y fue como si todo cambiara. A partir de ese momento, fue como si toda nuestra conexión cambiara", agregó. Aunque la cinta tendrá que explicar el significado de este nombre, todo apunta a que Lee es un diminutivo de Harley.

Otra de las actrices de Joker: Folie a Deux es Zazie Beetz, que retoma su papel de Sophie Dumond, la vecina de Arthur, ya habló hace unas semanas del comportamiento de Gaga en el set. "Es súper cercana y amable. Me sentí muy acogida por ella en el set. Hacía su propio trabajo de personaje y esas cosas, pero es una persona con los pies en la tierra. Es, simplemente, Stefani", afirmó la actriz sobre su compañera.

Hay pocos detalles confirmados sobre la trama de Joker: Folie à Deux, que abordará la convulsa relación entre el Joker y Harley Quinn, que acompañará al protagonista en su descenso a los infiernos de la locura para poner patas arriba todo el Manicomio Arkham y con ello a toda la ciudad de Gotham.

Además de Gaga, Phoenix y Beetz, complentan el reparto del filme que vuelve a dirigir Todd Philips nombres como Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland y Harry Lawtey. El estreno de Joker: Folie à Deux, que se enmarca dentro de los DC Elseworlds, está previsto para el 4 de octubre de 2024.