Joker 2 Folie à Deux: ¿Violan los guardias de Arkham a Arthur Fleck?

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

Joker: Folie à Deux ya ha llegado a las salas de cine. El filme, dirigido por Todd Phillips y protagonizado por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, no ha estado exento de polémicas, tanto aquellas relacionadas con su impactante y polarizante final como con el notorio cambio en el trasfondo de la cinta respecto a su predecesora. Una de las secuencias del largometraje deja entrever que varios guardias de Arkham abusaban sexualmente en grupo a Arthur Fleck, algo que también ha suscitado diversas lecturas y opiniones entre el fandom.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Hacia el último tercio de la cinta, el personaje de Phoenix decide prescindir de su abogada y representarse a él mismo en el juicio. Completamente caracterizado como el Joker, acude a la audiencia para cargar contra los guardias de la prisión en uno de sus apasionados soliloquios.

Pero en su regreso a Arkham, los guardias encabezados por Jackie Sullivan, el destestable personaje encarnado por el siempre sólido Brendan Gleeson, se tomarán cumplida venganza. A empujones y golpes lo arrastran hasta las duchas del centro penitenciario. "Quítale la ropa", ordena Sullivan cuando Arthur está postrado en el suelo a merced de los rabiosos guardias.

Entonces, el filme realiza una elipsis hasta el momento en el llevan a rastras al acusado hasta su celda. Allí, completamente roto, magullado y acoquinado en el suelo, Arthur escucha como los guardias continúan abusando de su poder con otro recluso. El personaje de Phoenix oye desde la oscuridad los últimos alientos del personaje de Jacob Lofland, Ricky, mientras Sullivan lo estrangula hasta la muerte.

Tras este punto de inflexión para el protagonista, que ya sufrió abusos sexuales repetidas ocasiones cuando era niño por una de las parejas de su madre, Arthur ceja radicalmente en su chulesca actitud y acude al juicio ya sin maquillar donde reniega de su identidad como Joker y se arrepiente de todos los crímenes cometidos.

Después llegará el atentado de los fanáticos en el tribunal, la fuga y su desgarrador encuentro con Lee, el personaje de Gaga, en las icónicas escaleras. Ella, que se siente traicionada porque era de Joker y no de Arthur de quien estaba enamorada, le muestra su total y absoluto desprecio, y él, desengañado y totalmente derrumbado, es de nuevo apresado por la Policía e ingresa en Gotham donde será asesinado por otro recluso.

"CUANDO ERES ARTHUR, SIEMPRE VAS A PERDER"

"De lo que se da cuenta es de que básicamente tú no puedes luchar contra el Ayuntamiento. Significa que cuando eres Arthur, siempre vas a perder, y la corrupción siempre ganará", afirmó Phillips en una entrevista con IGN, ahondando en los motivos detrás del cambio de actitud del protagonista.

"Ya sea la corrupción de la prisión, de los guardias, la corrupción del sistema judicial, la corrupción de los medios y la forma en la que representan a Arthur en esa especie de entrevista TomSnyderesca del principio con el brillante Steve Coogan", relató sobre el poder que atesora todo el entramado alrededor de la figura de Arthur, que acaba por hacerle desistir de sus macabros objetivos.

Por ello, para el director, ante un panorama tan desolador para el protagonista, la única manera de desarrollar la acción, en código musical, era a través de su mente: "La única forma de ganar es en la cabeza de Arthur, como si fuera un pequeño 'a la mierda con todo'. ¿Sabes a qué me refiero? Porque no puedes ganar cuando eres una persona como Arthur".

¿REALMENTE HA OCURRIDO? EL FANDOM SENTENCIA

Tal y como Phillips comenta, hay un momento del filme en el que Arthur se da por vencido, sucumbe al sistema y abandona la espiral de violencia en la que estaba sumido desde la película original. Por el montaje del filme, la sugerida violación parece ser el detonante de este cambio, la gota que colma el vaso dentro de la psique de Arthur, que ya sufrió abusos sexuales en su infancia.

Acto seguido, se muestra al personaje de Phoenix consciente de sus actos y arrepentido ante el jurado. Lo cierto es que la película ni confirma ni desmiente este presunto abuso sexual por parte de los carceleros de Arkham. No obstante, gran parte del fandom ha deducido que verdaderamente ha ocurrido y han cargado duramente contra la cinta de Phillips.

"No puedo creer que los policías violasen en grupo tan fuerte al Joker que se quedó en estado de shock, sin poder expresarse más, perdió todo y murió por alguien que le robó su parte. Ese final fue vil y no creo que lo hayan hecho particularmente bien", expresó @Dust_Man_Cometh en X.

I can't believe Joker got gang raped by cops so hard he got shellshocked, couldn't express himself anymore, lost everything, and died to someone stealing his bit. That ending was vile and I don't think it was done particularly good. https://t.co/K808BSVD5j — Dust Man BUT A GHOOOOOOST (@Dust_Man_Cometh) October 4, 2024

"Los guardias de la prisión violan a el Joker en Joker 2. Me alegro de que nunca veré esta película al completo. Han arruinado el legado de la primera película porque la gente se sentía identificada.

"Hollywood está jodido tío, que patético", criticó otro usuario, haciendo especial hincapié en el cambio de enfoque respecto a la cinta de 2019.

The Joker gets gang raped by prison guards in Joker 2. Very glad I will never watch this movie fully. They ruined the first movies legacy because people resonated with it



Hollywood is fucked man, so pathetic 🤦🏻‍♂️ https://t.co/869OlUDT5O — Endymion (@EndymionYT) October 5, 2024

"Joker 1 trata sobre Joker. Joker 2 trata sobre la violación correctiva", respondió @JonsLongs a un viral tuit que comparaba ambas cintas de Phillips, afirmando que la original se centraba en el Principe Payaso del Crimen y la segunda en la persona detrás del idolatrado personaje.

Joker 1 is about Joker

Joker 2 is about corrective rape https://t.co/OIMFkUsytz — A.K.A. JLongb0ne (@JonsLongs) October 6, 2024

"Joker 1 trata sobre rebelarse contra el sistema. Joker 2 trata sobre el rebelde violado en grupo hasta que el sistema lo somete", acusó otro usuario.

Joker 1 is about rebelling against the system.

Joker 2 is about the rebel getting gang-raped into compliance by the system. — Barry Whittingham 🇬🇧 (@BJWhittingham) October 6, 2024

"Batman pasó años luchando e intentando rehabilitar al Joker, pero incluso el mejor detective del mundo no se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer era violarlo para que abandonara por completo sus actos", ironizó otro usuario.

Batman spent years fighting and attempting to rehabilitate Joker, but even the world's greatest detective failed to realize that all he had to do was rape him for him to completely drop the act pic.twitter.com/YowuGgEnbi — Chef Joker (@BallerNine9) October 5, 2024

"Hay algo malicioso en Joker 2. Hacer que hombres descontentos se identifiquen con un personaje solo para violarlo literalmente en la siguiente película. Es como hacer un muñeco vudú y torturarlo", comentó @FischerParadise sobre la notable diferencia entre las dos cintas de Phillips.

There is something malicious about Joker 2. Making dissaffected men relate to a character only to literally rape him in the next movie. It's like making a voodoo doll and torturing it. pic.twitter.com/uyWLFZ5yLd — FischerParadise (@FischerParadise) October 6, 2024

"¿Qué nos dice Joker 2 sobre la cárcel y la rehabilitación? Resulta que solo necesitamos un valiente guardia de prisiones que viole a los asesinos, y estarán arreglados", anotó sarcásticamente @CancelledBilbo.