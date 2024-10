Joker 2: Las cifras del fiasco financiero de Warner y DC

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de Joker en 2019, había mucha expectación por el estreno de su secuela, Joker: Folie à Deux, que traería de vuelta al oscarizado Joaquin Phoenix y, como novedad, contaría con Lady Gaga. Sin embargo, la cinta de Todd Phillips no está teniendo un buen desempeño en taquilla, y ya se perfila como un gran desastre financiero para Warner Bros. y DC.

En su primer fin de semana en Estados Unidos, la película recaudó 39,5 millones de dólares. A nivel mundial, la cifra asciende a 116,5 millones, un dato que sigue siendo bajo para los casi 200 millones de presupuesto del filme.

Las críticas negativas y sus bajas calificaciones en webs especializadas parecen haber alejado al público y, según Forbes, se espera que la taquilla total final de la secuela se sitúe entre los 250 y los 275 millones. Esta cifra quedaría muy lejos de los 450 millones que debería recaudar para ser rentable. Este pronóstico de Forbes se ha hecho con una caída prevista en el segundo fin de semana de entre un 60% y un 70%.

Una parte importante del presupuesto de Joker: Folie à Deux (aproximadamente 52 millones de dólares, según The Hollywood Reporter) se destinó únicamente a los salarios de Todd Phillips, Joaquin Phoenix y Lady Gaga. La cantante ganó 12 millones de dólares, mientras que Phoenix y Phillips se divieron el resto en 20 millones de dólares cada uno.

En comparación con los aproximadamente 4 o 5 millones de dólares que recibió Phoenix por Joker en 2019, los aumentos salariales explican la subida de presupuesto desde 70 millones de dólares de la primera película hasta el presupuesto de casi 200 millones de dólares de la secuela. Cifra a la que habría que añadir la fuerte inversión en maquinaria promocional.

Joker: Folie à Deux se suma así a la lista de recientes fracasos de filmes basados en personajes de DC. Ocho de sus últimas películas no han logrado alcanzar ni siquiera los 400 millones de dólares en taquilla y la mitad de ellas recaudaron menos de 200 millones (Blue Bettle, Shazam 2, Wonder Woman 1984, The Suicide Squad) y otras dos (The Flash y Birds of Prey) no lograron alcanzar los 300 millones.

Los únicos éxitos durante los últimos seis años para DC han sido precisamente la primera entrega de Joker, que alcanzó los 1.063 millones en 2019 y The Batman con más de 765 millones en 2022. Lejos, aunque sin ser un descalabro absoluto, quedó Aquaman 2 que alcanzó los 433 millones de dólares a finales de 2023. Cifras muy preocupantes que ponen aún más presión en James Gunn y su nuevo Unvierso DC, que arrancará en la gran pantalla en julio del próximo año con el estreno de Superman.