VÍDEO: El final alternativo de Joker 2 que era incluso más polémico

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Joker: Folie à Deux ha llegado a los cines y hasta el momento su recepción deja mucho que desear, sobre todo teniendo en cuenta el éxito de la entrega de 2019. Si algo ha dado especialmente de qué hablar ha sido el impactante (para algunos, decepcionante) desenlace, tal y como había adelantado que pasaría Todd Phillips, y que se filtró días antes del estreno del filme. Con todo, y según parece apuntar un nuevo vídeo del set de rodaje, el final original era diferente y aún más sorprendente.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Debido a las filtraciones, no es ningún secreto que Joker 2 acaba con la muerte de Arthur Fleck a manos de un recluso de Arkham, que algunos no han tardado en señalar como el verdadero Príncipe Payaso del Crimen y némesis de Batman de ese universo. No obstante, un desenlace alternativo ofrecía un verdugo aún más sorprendente...

En la versión de la cinta que ha llegado a los cines, Arthur huye del juzgado donde estaba siendo procesado aprovechando el caos de una explosión y se reúne con su amada, Lee Quinzel, en las mismas célebres escaleras donde antaño bailó y fumó. No obstante, el personaje de Lady Gaga, totalmente desencantado después de ver cómo durante el tramo final del juicio Arthur renegaba de su identidad de Joker y se arrepentía de sus crímenes, lo rechaza, a pesar de decir que está esperando un hijo suyo.

Al contrario de Arthur, Lee abraza por completo su personalidad de Harley Quinn y parte sola hacia un destino desconocido, mientras su examante es detenido e internado de nuevo en Arkham. Allí, días después, es asesinado por otro recluso que lo apuñala hasta la muerte y después se corta la cara, cercenando las comisuras de sus labios con el arma homicida.

HARLEY QUINN MATABA A ARTHUR FLECK

Eso es lo que finalmente ocurre en la película, pero según parece apuntar un vídeo del set de rodaje, había otra versión del desenlace en la que Arthur moría a manos de la propia Lee.

En el mencionado vídeo, se puede ver al personaje de Gaga cantando y bailando en las escaleras como ya hiciera el de Joaquin Phoenix en la primera cinta. Y mientras, entregada y loca de alegría canta el tema que popularizó Judy Garland, That's Entertainment!, poco después un grupo de policías armados baja para detener a Lee.

Y aunque no está claro cómo la villana acababa con la vida del que fuera su amor y admirado ídolo, esa iba a ser la dirección que iba a tomar el desenlace originalmente, según informa ComicBookMovie, si bien no se sabe por qué se cambió al final.

Actually this one is the original ending after SHE kills him https://t.co/AzXjhJZSbI