John Boyega ya negocia su regreso como Finn a Star Wars

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MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

John Boyega, que interpretó a Finn en la última trilogía de Star Wars, ha expresado en múltiples ocasiones su descontento con la evolución de su personaje dentro de la saga. Sin embargo, el actor de Detroit y Attack The Block ha revelado que ha hablado con Dave Filoni, nuevo presidente y director creativo de Lucasfilm, abriendo así la puerta al regreso del antiguo stormtrooper de la Primera Orden convertido en miembro de la Resistencia.

Según recoge ScreenRant, durante la intervención de Boyega en la MEGACON un asistente gritó "llama a Dave [Filoni] por teléfono" después de que se le preguntara por una hipotética vuelta a Star Wars.

"De hecho, ya lo he hecho", respondió el intérprete. El comentario de Boyega no confirma su fichaje para una nueva película o serie, pero revela que Finn vuelve a formar parte de las conversaciones en un momento clave para Star Wars.

A mediados de enero, Lucasfilm confirmó que Kathleen Kennedy dejaba la presidencia del estudio tras casi 14 años al frente. En su lugar, se ha implantado un modelo de dirección compartida encabezado por Dave Filoni, que asume la supervisión creativa del estudio como presidente y director creativo, y Lynwen Brennan, que se encarga de la dirección ejecutiva y de operaciones como copresidenta. Ambos responden a Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment.

La posibilidad de que Finn regrese a Star Wars resulta especialmente llamativa por las declaraciones que el propio Boyega ha hecho durante los últimos años. Fan confeso de la franquicia, el actor expresó en 2020 la disconformidad con el tratamiento de su personaje, acusando una clara falta de visión. "Sabían qué hacer con Daisy Ridley, sabían qué hacer con Adam Driver", afirmó entonces a GQ. "Pero cuando se trató de John Boyega no sabían una mierda", continuó el intérprete.

"Me parece que di por sentado que Finn era sensible a la Fuerza desde el guion de El despertar de la Fuerza, o al menos cuando leí el final", aseguró en agosto de 2025 en declaraciones recogidas por ScreenRant durante la intervención del actor en la Fan Expo Boston. "Pensé que la idea era que hubiera dos Jedi", añadió al respecto.

"En realidad creí que harían con nosotros algo parecido a lo de Obi-Wan y Darth Vader, que nos enfrentaríamos entre nosotros o algo por el estilo", añadió Boyega, dando a entender que, en su visión, Finn y Rey acabarían como enemigos una vez hubiesen dominado la Fuerza en El ascenso de Skywalker. En este punto conviene recordar que esta idea preconcebida de Boyega no era descabellada. Y es que Finn fue capaz de empuñar un sable láser en una escena de El despertar de la Fuerza, donde se enfrentaba fugazmente a Kylo Ren.

El tono de sus últimas intervenciones sugiere que su postura hacia la franquicia se ha suavizado con el tiempo, algo que da todavía más relevancia a su reciente contacto con Filoni. Aun así, Boyega no ha dejado de señalar los problemas de representación y los ataques racistas que sufrió de una parte del fandom. "Déjame decirte que Star Wars siempre tuvo la vibra de ser el espacio más blanco y elitista. Es una franquicia tan blanca que la mera existencia de una persona negra en ella ya era algo significativo", declaró.

"Algunos fans de Star Wars intentan decir: 'Bueno, tuvimos a Lando Calrissian y a Samuel L. Jackson'", esgrimió el intérprete, que también criticó el hecho de que los personajes negros no sean aceptados por la audiencia como protagonistas. "Les parece bien que seamos el mejor amigo, pero en cuanto tocamos a sus héroes, en cuanto lideramos, en cuanto abrimos camino, es como: '¡Oh, Dios mío, esto ya es demasiado! ¡Están forzándolo!'", lamentó.

"Lo que le diría a Disney es que no lancen un personaje negro, lo promocionen como si fuera mucho más importante en la franquicia de lo que realmente es y luego lo dejen de lado. No está bien", dijo en una entrevista de 2020 con GQ, donde aseguró que la trilogía le dio "todos los matices" a los personajes de Daisy Ridley y Adam Driver.

STAR WARS VUELVE A LA GRAN PANTALLA EN 2026 Y 2027

El 22 de mayo llegará a los cines The Mandalorian y Grogu, el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker. Dirigida y escrita por Jon Favreau y con Filoni y Kennedy en la producción, la cinta cerrará el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.

Un año después, el 28 de mayo de 2027, aterrizará en cines Star Wars: Starfighter, película dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y protagonizada por Ryan Gosling. El actor interpreta a un piloto encargado de proteger a un joven frente a peligrosos enemigos, a los que según las últimas informaciones los encarnarán Mia Goth y Matt Smith. Starfighter también cuenta en su elenco con Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y la seis veces nominada al Oscar Amy Adams.