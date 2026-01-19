Rian Johnson desmiente a Kathleen Kennedy y dice que no abandonó Star Wars por "miedo" al fandom tóxico - LUCASFILM/CONTACTO

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

Rian Johnson, director del Episodio VIII de Star Wars: Los últimos Jedi, ha aclarado que no dejó la saga por miedo al fandom tóxico. El cineasta, también responsable de la exitosa franquicia Puñales por la espalda, ha desmentido rotundamente que se sintiera "asustado" por la iracunda reacción de algunos seguidores radicales e intransigentes, desdiciendo así lo afirmado por la hasta ahora presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

"Lol, cero asustado, lo siento", ha afirmado Johnson en su cuenta de X. De hecho, Kennedy ya reflexionó sobre los motivos que llevaron al director a abandonar su idea de una trilogía de Star Wars tras la reacción negativa de los fans en las redes hacia Los últimos Jedi, pese a que la cinta recaudó 1.300 millones de dólares en todo el mundo.

lol zero spooked, sorry https://t.co/1gWREzKxAO — Rian Johnson (@rianjohnson) January 17, 2026

"Una vez cerró su acuerdo con Netflix y se puso a trabajar en las películas de Puñales por la espalda, eso ocupó una enorme cantidad de su tiempo", aseguró Kennedy a Deadline. Hace tan solo unos días al conformar que abandonaba la presidencia de Lucasfilm tras 14 años, cediendo el liderazgo a Dave Filoni y Lynwen Brennan.

"Después de que Shawn [Levy, ahora director de Star Wars: Starfighter] y yo comenzáramos a hablar sobre Star Wars, Stranger Things lo consumió y durante un tiempo estuvo completamente absorbido por eso", continuó.

"Y luego creo que se asustó con la negatividad en Internet. Creo que Rian hizo una de las mejores películas de Star Wars. Es un cineasta brillante y se asustó. Esta es la parte complicada. Cuando la gente entra en este espacio, todos los cineastas y actores me dicen: '¿Qué va a pasar?' Están un poco asustados", aseveró Kennedy.

Pese a que hubo muchas reacciones negativas de los fans de Star Wars hacia Los últimos Jedi, el filme fue bien recibido por la crítica, que elogió el atrevido enfoque de Johnson. Especialmente por su intento de "democratizar" la Fuerza y el giro que intentó dar a la historia de Rey, a la que volverá a interpretar Daisy Ridley en Nueva Orden Jedi, cinta que contará con Sharmeen Obaid-Chinoy tras las cámaras y que todavía no tiene fecha de estreno. Ambos interesantes pasos en la evolución de la saga fueron, posteriormente, enmendados por J.J. Abrams en El ascenso de Skywalker.

La franquicia Star Wars regresará a la gran pantalla el 22 de mayo de 2026 con The Mandalorian y Grogu. Dirigida por Jon Favreau, la cinta situará su trama siete años después del Episodio IX: El ascenso de Skywalker.