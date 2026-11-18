Robert Pattinson no era la primera opción de Denis Villeneuve para ser James Bond - NETFLIX/MGM/APPLETV/WARNER

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Robert Pattinson ha sido el elegido para convertirse en el nuevo James Bond, con Denis Villeneuve a los mandos del proyecto. El proceso de selección se ha prolongado durante meses y han sido muchos los nombres que han sonado como presuntos favoritos. Uno de ellos, al parecer, habría sido la primera opción de Villeneuve... pero decidió no seguir adelante en la carrera por el papel.

Según el 'insider' Matt Beloni, del medio Puck, Josh O'Connor era el candidato preferido del director para convertirse en el nuevo agente 007. Sin embargo, asegura Beloni, el actor de El día de la revelación y The Crown tenía dudas sobre el "bagaje" que inevitablemente conllevaría asumir el rol y cómo podría condicionar su carrera de cara al futuro.

Así, O'Connor "se presentó y se retiró de las pruebas" varias veces antes de decidir finalmente desvincularse del proceso de selección, según explica el 'insider'. Durante meses, ha habido mucha especulación acerca de qué actores se encontraban en las fases finales del casting. Además de O'Connor, Callum Turner o Jack Lowden fueron algunos de ellos.

DENIS VILLENEUVE SE "ENCARGÓ PERSONALMENTE" DEL CASTING DE BOND

Desde que Amazon MGM se aseguró el control creativo de la saga en febrero de 2025, tras adquirir los derechos de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, se especuló acerca de que Amy Pascal y David Heyman, los nuevos productores, serían los encargados de elegir al nuevo protagonista. Sin embargo, Villeneuve aseguraba recientemente que insistió en participar en el proceso de selección.

"¡Yo soy el director!", defendía en una entrevista con GQ. "Hago cine porque me encanta compartir el proceso creativo. Si no, haría esculturas de hielo en mi sótano. Me encanta la idea de compartir la creatividad. Pero, cuando se trata del casting, es algo de lo que me gusta encargarme personalmente. Por supuesto, la elección necesitaba también el visto bueno de muchísima gente", aclaraba el director de la saga Dune, cuya tercera parte se estrena en cines el 18 de diciembre.