Bestial cambio físico de David Corenswet, el nuevo Superman del Universo DC

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

David Coenswet fue confirmado como protagonista de Superman: Legacy poco antes de que estallara la huelga de actores en Hollywood. El actor tomaba el relevo de Henry Cavill encarnando al mítico superhéroe en el nuevo Universo DC de James Gunn. Desde entonces, los fans están expectantes por poder verle en acción, aunque de momento tendrán que conformarse con las imágenes que constantan su brutal transformación física para el papel.

El intérprete acudió a principios de mes a los The Relentless Award's Picket Plays. Corenswet se presentó en el evento con una frondosa barba y el pelo largo. Pero lo que más ha llamado la atención en las nuevas fotografías publicadas es su imponente masa muscular. Ha estado entrenando muy duro durante meses y los resultados son evidentes.

David Corenswet is getting massive for ‘#Superman: Legacy’ 💪



📸 Annie Watt pic.twitter.com/yGgNglVwHv