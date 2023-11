¿Ha Fichado James Gunn A Dave Bautista Como Bane En Batman: The Brave And The Bold?

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

Batman: The Brave and the Bold es, junto a Superman: Legacy, uno de los títulos más esperados del nuevo Universo DC que James Gunn se encuentra erigiendo con Peter Safran. Y una imagen de Dave Bautista parece haber alimentado los rumores sobre su posible implicación para interpretar a Bane, en la película que dirigirá Andy Muschietti y que todavía no cuenta con fecha de estreno.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 supuso la gran despedida tanto de Bautista como Drax el destructor como del propio Gunn, con quien sigue manteniendo una estrecha amistad. Y ahora que ambos han concluido su trayectoria en Marvel Studios podrían reforzar también su relación profesional dentro del Universo DC.

Tras su salida del UCM, el intérprete ha trabajado a las órdenes de directores de renombre como Denis Villeneuve en Dune o M. Night Shyamalan en la terrorífica, Llaman a la puerta. Sin embargo, una imagen publicada en Instagram por el propio Bautista mientras permanece sentado en la acera donde se encuentra la residencia de Gunn, ha dado alas a muchas teorías sobre una nueva colaboración con el director, guionista y también copresidente de DC Studios.

Al parecer, Bautista había decidido visitar a Gunn el pasado 27 de noviembre, y se encontraba esperándole justo en el tramo donde el cineasta suele aparcar su coche. Y Gunn, haciendo gala de su irreverente sentido del humor, tuvo a bien responderle: "Hola @DaveBautista, no me puedo creer que te hayas asentado en mi plaza", comentó sin dar ningún detalle sobre la inesperada visita de su compañero de fatigas en el Universo Cinematográfico Marvel.

Tras el jocoso comentario de Gunn, los fans han estado barajando la posibilidad de que el intérprete sea quien encarne a uno de los villanos más temidos de Gotham en Batman: The Brave and the Bold, Bane. Y, de hecho, Bautista ya expresó en reiteradas ocasiones su deseo por interpretar al único adversario que ha logrado quebrar al caballero oscuro en los cómics. Por lo que no sería ni mucho menos sorprendente que, dada la buena y fructífera relación existente entre el actor y Gunn así fuese, aunque, de momento, habrá que esperar para averiguarlo.