Jason Momoa protagonizará Helldivers, la película del mítico videojuego dirigida por Justin Lin - SONY COMPUTER ENTERTAINMENT/CONTACTO

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

Tras reventar la taquilla con Minecraft, Jason Momoa se embarca en otra adaptación de una saga de videojuegos. El protagonista de Aquaman o El gran guerrero será la gran estrella Helldivers, que dará el salto de la consola a la gran pantalla de la mano de Justin LinJustin Lin (Fast and Furious 9, Star Trek: Más allá).

Así, según informan varios medios estadounidenses, además de Momoa, Sony aún no ha anunciado al resto del elenco que acompañará al actor en esta adaptación cinematográfica de Helldivers, que tiene previsto su estreno en salas para el 10 de noviembre de 2027. Aunque la trama de la cinta no ha sido confirmada, se espera que siga la historia del videojuego, centrada en un escuadrón de soldados de élite conocidos como los Helldivers, que combaten a criaturas alienígenas que amenazan con destruir el ficticio planeta Super Tierra.

La película estará producida por Sony Pictures y PlayStation Productions, que ya habían colaborado para adaptar al cine otra rentable franquicia de videojuegos: Uncharted, protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg, y que recaudó 407 millones de dólares en todo el mundo.

Ambas compañías también trasladaron a la pequeña pantalla las adaptaciones televisivas de otros dos videojuegos: Twisted Metal, para Peacock, y The Last of Us, para HBO. Dicho esto, la saga de Helldivers, desarrollada por Arrowhead Game Studios y distribuida por Sony, debutó en 2015, y su secuela, ahora también en Xbox, vendió más de 12 millones de copias en PlayStation 5 y PC durante los cuatro primeros meses tras su lanzamiento en 2024.

En cuanto a Momoa, el actor y coprotagonista junto a Dave Bautista de Los hermanos demolición, así como de las dos entregas de Aquaman, dará vida al violento y salvaje cazarrecompensas intergaláctico Lobo en la película de Supergirl, que llegará a los cines el 26 de junio. El intérprete también encarnará al mítico luchador de piel verde Blanka en el remake cinematográfico de Street Fighter, cuyo estreno está previsto para el 16 de octubre.

Además, Momoa regresará como Duncan Idaho en Dune 3: Messiah, que de nuevo dirigida por Denis Villeneuve se estrenará el 18 de diciembre, coincidiendo con la llegada a los cines de Vengadores: Doomsday, la nueva entrega de la saga de Marvel con el regreso de Robert Downey Jr. ahora como el villano Víctor Von Doom.