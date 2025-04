Jack Black y Jason Momoa protagonizan Una película de Minecraft: "Necesitamos escapar a un mundo menos estresante"

LOS ÁNGELES, 3 Abr. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

El fenómeno de Minecraft, el videojuego más vendido de todos los tiempos, da el salto a la gran pantalla con su primera adaptación en imagen real. Una película de Minecraft, dirigida por Jared Hess (Nacho Libre), aterriza en los cines españoles este viernes 4 de abril. La cinta cuenta con un reparto de lujo encabezado por Jack Black y Jason Momoa.

Para Jason Momoa, conocido por sus papeles en Aquaman o Juego de Tronos, esta película supuso un desafío diferente a los personajes que ha interpretado hasta el momento. "Nunca había hecho una comedia, y el personaje simplemente sonaba absolutamente ridículo. Me encanta reírme de mí mismo, y me encantó poder interpretar a este personaje y estar en ese mundo", manifestó el actor en una entrevista concedida a CulturaOcio.

Jack Black interpreta a Steve, el icónico personaje del videojuego. Su decisión de unirse al proyecto fue inmediata. "Cuando mis hijos supieron que iba a ser Steve, estaban muy emocionados y me dijeron: 'Tienes que hacerlo, papá'", explica Black. "Yo estaba emocionado porque sabía lo querido que era este juego en todo el mundo. Para mí fue como... Minecraft. Hecho. Jason Momoa va a participar. Hecho. Y Jared Hess, mi viejo amigo de Nacho Libre. Así que fue un remate perfecto. No había que pensárselo dos veces".

El rodaje de Una película de Minecraft no estuvo exento de desafíos físicos para Jack. "Hubo muchas actividades físicas. Correr por montañas, saltar desde trampolines y luchar contra zombis. Un montón de cosas que nunca había hecho antes, como escenas de lucha muy reales", cuenta el intérprete. Afortunadamente, contaron con un equipo de especialistas de primer nivel para hacer que todo fuera seguro, divertido y emocionante.

Momoa, por su parte, tuvo un reto más inesperado: "No reírme en escenas en las que no debía hacerlo. Básicamente, cualquier cosa que él (Jack Black) hace me mata de risa. Así que solo intentaba mantener la compostura", dice.

ESCAPE AL MUNDO DE MINECRAFT

En Una película de Minecraft, cuatro inadaptados se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación. Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo (y también protegerlo de cosas malvadas como Piglins y Zombies) mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano, Steve.

Juntos, su aventura desafiará a los cinco a ser audaces y a volver a conectar con las cualidades que hacen que cada uno de ellos sea único y creativo... las mismas habilidades que necesitan para prosperar en el mundo real.

En el mundo actual en que vivimos, cada vez más complejo y estresante, Una película de Minecraft se presenta como un refugio perfecto. Jack Black y Jason Momoa reflexionan sobre lo maravilloso que sería poder escapar a un nuevo universo: "Hay mucho estrés en este mundo. El mundo necesita escapar ahora mismo. Escapemos a Minecraft".

Los actores Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Hansen y Jennifer Coolidge completan el reparto de la película.