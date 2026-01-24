Primer vistazo a Lobo (Jason Momoa) en el nuevo adelanto de Supergirl: Woman of Tomorrow - WARNER BROS

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

El 26 de junio aterrizará en cines Supergirl: Woman of Tomorrow. Entretanto, James Gunn ha sacado a relucir el primer vistazo de Jason Momoa como el antihéroe Lobo en la cinta protagonizada por Millie Alcock, quien ya interpretó brevemente a la heroína en Superman.

Gunn ha compartido en Instagram un vídeo en el que Momoa aparece fumándose un puro antes de subir a un coche, diciendo: "por fin". Seguidamente, las imágenes muestran una escena del filme de Craig Gillespie con Lobo subido a su moto y que forma parte de una pieza titulada Blast Off :30 publicada por DC en YouTube.

En ella, el extremo y violento antihéroe encarnado por Momoa agarra su mítica cadena con garfio mientras cabalga a lomo de su moto llameante. Nada más bajar, Supergirl lo identifica y suelta con desdén "Oh, él es un...", mientras Lobo se ríe a carcajada limpia y empieza a atropellar a varios criminales de poca monta.

Asimismo, el vídeo también incluye varias escenas de Supergirl que ya se mostraban en el vibrante tráiler del filme, dirigido por Craig Gillespie y lanzado en diciembre del año pasado y en el cual Lobo aparecía apenas un segundo, caminando por un pasillo. El cazarrecompensas czarniano irrumpía en una secuencia caminando tranquilamente tras lo que parece ser el desenlace de la lucha de Supergirl con los hombres que las amenazaban a ella y a Ruthye Marye Knolle (Eve Ridley) momentos antes.

Conviene recordar, además, que Momoa ya prometió que su encarnación de Lobo en la película sería "idéntica a la de los cómics". "Bueno, este es el personaje que siempre he querido interpretar", afirmó el actor en marzo del pasado año a ScreenRant. "Es el cómic que adoraba y me siento bastante nervioso al respecto", afirmó en marzo. Tenía que interpretarlo. Es realmente grande. No quiero adelantar demasiado, pero diré que se verá exactamente igual que el personaje. Y, por cierto, la moto es alucinante", aseguró, y es algo que parece haber constatado el vídeo lanzado por DC.

Dirigida por Craig Gillespie, a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), junto a Ana Nogueira y Otto Binder, además de Alcock y Momoa, la cinta también cuenta en su elenco con Matthias Schoenaerts (Django), quien dará vida a Krem de las Colinas Amarillas, un pirata y asesino intergaláctico extremadamente violento, procedente de un mundo distante que orbita alrededor de una estrella roja.

Además, Supergirl no será la única cinta del DCU de Gunn que llegará a las salas este año. El 11 de septiembre de dicho año llegará a los cines Clayface, película que, dirigida por James Watkins (La mujer de negro), verá a Tom Rhys Harries interpretando al terrorífico villano cambiaformas de Batman.