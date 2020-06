Jason Momoa enloquece con el Snyder's Cut de Liga de la Justicia... al ritmo de Metallica

Imagen de Jason Momoa como Aquaman en Liga de la Justicia - DC - Archivo

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) - Con gafas de sol, una camiseta de Motörhead, una barbuda sonrisa de oreja a oreja y el Master of Puppets de Metallica a todo trapo. Así ha celebrado Jason Momoa la noticia de que la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia finalmente verá la luz. El actor, que interpreta a Aquaman en el Universo DC, ha sido uno de los más firmes defensores del Snyder's Cut de Liga de la Justicia clamando, de forma muy vehemente, por su estreno. Ahora que la noticia es oficial, Momoa ha mandado un mensaje a su amigo y director Snyder para celebrar que su visión de la reunión de superhéroes de DC vera finalmente la luz. "¿Habéis visto esa mierda? ¿Habéis visto esa mierda? ", dice enérgico Momoa en un vídeo publicado en sus redes sociales. "Al fin está pasando, #ReleaseTheSnyderCut... dámelo", exclama antes de lanzar unos entusiastas puñetazos a la cámara. Jason Momoa gente como a gente pic.twitter.com/lF8gwtv47n — Universo DC Comics (@UniversoDCnauta) May 20, 2020

Según informa The Hollywood Repoter, Momoma, al igual que el resto de protagonistas principales de la cinta, Gal Gadot (Wonder Woman), Henry Cavill (Superman), Ray Fisher (Cyborg), Ezra Miller (The Flash) y Ben Affleck (Batman) podrían reunirse para rodar nuevas secuencias. Warner ha dotado a Snyder de una partida prespuestaria que podría llegar hasta los 30 millones de dólares para terminar los efectos especiales, finalizar el montaje y, si fuera necesario, filmar nuevas escenas.

Liga de la Justicia de Zack Snyder verá la luz en algún momento de 2021 en HBO Max. Aún no está definido si será una película de unas cuatro horas de duración... o el montaje final se dividirá en seis capítulos.