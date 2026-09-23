Primer vistazo al regreso de Frodo en El Señor de los Anillos: La caza de Gollum

Archivo - Elijah Wood confirma (o casi) su regreso a El Señor de los Anillos en La caza de Gollum: "No quiero que nadie sea Frodo mientras yo viva" - NEW LINE CINEMA / ENTERTAINMENT PICTURES / CONTACT

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum continúa con su rodaje, de cara a un estreno en cines previsto para el 17 de diciembre de 2027. Tras el primer vistazo al regreso de Ian McKellen como Gandalf, le toca el turno a otro viejo conocido de la saga: Elijah Wood. Desde el set llegan nuevas imágenes que, además, ofrecen un primer vistazo del actor retomando su papel de Frodo Bolsón en esta cinta dirigida y protagonizada por Andy Serkis.

Las imágenes ya circulan por Internet y la primera muestra a Serkis filmando una secuencia en Bolsón Cerrado. Ya la segunda descubre a Frodo de espaldas, empuñando un bastón y a punto de abrir la puerta de su casa en Bolsón Cerrado, heredada de su tío Bilbo.

Otras de las tomas ofrecen un vistazo a varios integrantes del equipo de filmación transportando una carreta de calabazas gigantes o preparándose para filmar.

🚨 BREAKING 🚨



First official set images from The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum



We are officially back in the Shire as Andy Serkis directs with fresh faced Hobbits and what appears to be Frodo entering into Bag End pic.twitter.com/jPqk7OzMdc — The Mellon Heads - LOTR Podcast (@mellon_heads) September 23, 2026

LA VIDA EN BOLSÓN CERRADO

Así como las imágenes ofrecen también escenas de una pareja contemplando un precioso lago, cerca de una acogedora casa en la orilla y varios hobbits disfrutando de su vida en Bolsón Cerrado, pescando, paseando o tres niños completamente felices.

More images pic.twitter.com/D8hMGg0UR3 — The Mellon Heads - LOTR Podcast (@mellon_heads) September 23, 2026

Final 2 pic.twitter.com/A0lbJscM10 — The Mellon Heads - LOTR Podcast (@mellon_heads) September 23, 2026

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum ambienta su trama unos 17 años antes de La Comunidad del Anillo y se centra en la búsqueda de la criatura corrompida por el Anillo Único. La cinta contará con otras viejas caras conocidas de la franquicia, como Lee Pace, que encarnará de nuevo al personaje que diera vida en la trilogía de El Hobbit, el rey Thranduil.

En cuanto a los nuevos fichajes, Jamie Dornan recoge el testigo de Viggo Mortensen como Aragorn, Leo Woodall será el dúnedain Halvard, Kate Winslet dará vida a Marigol, matriarca del asentamiento de los Fuertes, y Anya Taylor-Joy interpretará a Seren, una elfa letal. Peter Jackson, director de las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit, ejerce como productor de la película, cuyo guion corre a cargo de Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.