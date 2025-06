MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

El 11 de julio, Superman aterrizará en los cines con David Corenswet como nuevo rostro del hombre de acero. Y algunos fans de Zack Snyder no están contentos con la llegada del filme de James Gunn y han comenzado a boicotearla a través del review bombing. Ante tal situación, el cineasta y copresidente de DC Studios se ha mostrado tajante al respecto, y está seguro de que "sobrevivirán" a todas estas críticas.

"Creo que sobreviviremos. No estoy seguro de que las ocho personas que escuchan a ese tipo (me voy a arriesgar y suponer que es un hombre) vayan a cambiar el rumbo de las cosas", respondió Gunn con contundencia en Threads acerca del aluvión de críticas negativas que los descontentos acólitos del Snyderverse dejaron de Superman en Reddit.

"No me molesta, de hecho, creo que es positivo. No quieres que todos te apoyen incondicionalmente", continuó Gunn, ahondando más sobre el asunto en declaraciones a Rolling Stone. "Hay un actor que lee todo lo que se publica en internet. No diré quién es, pero leerá este artículo y sabrá a quién me refiero. Es uno de los cinco más reconocidos de Superman, y este actor se toma muy a pecho los comentarios negativos", añadió.

holy shit james gunn addressed the reddit post on the snyder cut subreddit about spoiling the movie and all that other shit said 😭 pic.twitter.com/Hl6bd650Zl — juan (@JuanEdits) June 16, 2025

"Le dije: 'Primeramente, debes saber que, cuando salió el tráiler, la reacción fue entre un 97 y 98 por ciento positiva. Esas críticas negativas nos ayudan, porque no queremos que todo parezca 100 % positivo'", remarcó.

"Está bien que haya oposición de vez en cuando. Algunas reacciones llegan a ser absurdas. Sé que, cada vez que se lanza algo, por muy bien recibido que sea, siempre habrá algún punto que genere una gran controversia. En su momento causó gran revuelo que el sol le provocara dolor a Superman", concluyó Gunn.

"Es hora de alzarse y luchar por el SnyderVerse este 11 de julio. Defendamos nuestro SnyderVerse el día del estreno del 'Superman' impostor", expresó el artífice de la estrategia para boicotear Superman.

"Esto es lo que podemos hacer para marcar la diferencia: 1. Publicar spoilers en todos lados. Si la película ya está estropeada, es menos probable que la gente quiera verla o disfrutarla; 2. Dejar malas calificaciones en sitios de reseñas. Sabemos con certeza que los 'gunn-bots' publicarán críticas falsas y positivas, así que debemos contrarrestar ese sesgo con valoraciones realistas; 3. Reservar entradas en línea sin finalizar la compra. Al seleccionar y retener los tickets, estos se bloquean temporalmente, lo que podría impedir que los 'gunn-bots' los adquieran", escribió, dejando clara su estrategia el usuario.

Según este fiel seguidor del DCEU de Snyder, Gunn fue el responsable de acabar con el Snyderverse, y ahora ha llegado el momento de devolverle el golpe. "Esta es nuestra oportunidad de contraatacar", expresó.

Pero, con todo, Gunn parece no dar ninguna importancia a quienes intentan sabotear su filme de Superman mediante el review bombing, esto es, inundando las webs con reseñas y puntuaciones negativas. Es más, tampoco se ha visto afectada por estas su estrecha amistad con Zack Snyder, la cual comenzó en 2004, cuando trabajaron juntos en Amanecer de los muertos, y, de hecho, a comienzos de este año, el propio Gunn subió una foto de ellos dos, sonrientes, en su Instagram.