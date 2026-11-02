James Gunn revela qué personajes de DC son sus "diamantes"... Y cuáles pueden llegar a serlo - CONTACTO

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

Desde que James Gunn y Peter Safran se incorporaron a DC como dirigentes del estudio, el llamado Capítulo 1: Dioses y monstruos ha ido expandiéndose con diferentes proyectos, y continuará haciéndolo con otros que actualmente están en desarrollo. Gunn se ha lanzado una vez más a Threads de Instagram para aclarar cuáles son por ahora sus "personajes diamante" y cuáles podrían llegar a serlo en el futuro.

"Podéis consultar mis declaraciones de enero de 2023, cuando empezamos, y dije que íbamos a hacer exactamente lo que estamos haciendo", escribe el cineasta. "Dije que algunas historias serían independientes, como lo fueron las películas de Guardianes [de la galaxia] (que es lo que es Clayface), y que otras formarían parte de una estructura narrativa más amplia, como la Saga Superman. Dicho esto, cada parte de la historia debería funcionar por sí sola, sin necesidad de haber visto el resto", sostiene.

Gunn continúa explicando que aquella "hoja de ruta de 8 a 10 años" en la que Safran y él esbozaron su propuesta para el desarrollo del DCU "no se limitaba a los puntos argumentales", sino también al "plan para DC en su conjunto". Esto incluía "centrarse en los personajes diamante (Superman, Batman, WW [Wonder Woman]), así como en personajes menos conocidos a los que podríamos convertir en diamante (Krypto, John Stewart, Peacemaker)".

En cuanto a los citados "personajes diamante", Gunn repetirá como director en la secuela de Superman, Man of Tomorrow, que tiene previsto su estreno en cines el 9 de julio de 2027. Además, el realizador confirmaba recientemente en Threads de Instagram que la saga del hombre de acero "seguirá adelante" tras esta segunda película, "incluyendo a muchos personajes presentados en otras historias".

Batman: The Brave and the Bold supondrá la presentación del cruzado enmascarado en el DCU. Aunque es poco lo que se sabe acerca de la película, Gunn aseguraba el pasado agosto que la producción sigue adelante y no había "nada en suspenso".

En cuanto a The Batman 2 con Robert Pattinson, que no forma parte como tal del universo narrativo de Gunn y Safran, el filme sigue adelante con su filmación con Steven Soderbergh al frente tras la salida de Matt Reeves por un asunto familiar. Su estreno continúa previsto para el 18 de octubre de 2028.

Respecto a Wonder Woman, las últimas informaciones apuntaban a que el estudio estaría dando prioridad al desarrollo de una película centrada en la heroína, que contará con un guion de Ana Nogueira, responsable del libreto de Supergirl.

LOS FUTUROS "PERSONAJES DIAMANTE" DE DC

Por otra parte, Gunn citaba a tres personajes de DC que podrían "convertir en diamante": Krypto, John Stewart y el Pacificador. El pasado junio, el estudio anunciaba en el Festival de Cine de Animación de Annecy que ya estaba en desarrollo una serie centrada en el fiel compañero de Superman, Krypto.

Interpretado por Aaron Pierre, el personaje de John Stewart ha aparecido recientemente en la serie de HBO Linternas. Además, el actor tiene previsto retomar su papel en Man of Tomorrow.

Por último, John Cena ha sido el encargado de dar vida al Pacificador en la serie creada por Gunn. Aunque por el momento no se ha anunciado una tercera temporada de la serie u otros proyectos en los que pudiera regresar, las declaraciones de Gunn apuntan a que en DC sin duda tienen planes para él.