El DCU ficha a una estrella de Los juegos del hambre como un mítico miembro de La Liga de la Justicia - DC UNIVERSE

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

El universo DC de James Gunn y Peter Safran continúa expandiéndose. Entre sus siguientes proyectos se incluyen dos series de animación para adultos, una de las cuales contará con Tom King como showrunner y ya ha fichado a dos de sus protagonistas.

Al ser preguntado sobre la fase en la que se encuentran los dos proyectos de animación anunciados en el festival de Annecy, Safran reveló en declaraciones a IGN que están en "alguna fase inicial". El copresidente y director ejecutivo de DC Studios adelantó que se estaba trabajando en los guiones de Absolute Batman y que Mister Miracle ya contaba con los actores que prestarán su voz a los personajes principales.

"Creo que Tom King aprendió mucho durante la temporada en la que fue cocreador y productor ejecutivo de Linternas, y ha adaptado su cómic Mister Miracle por su cuenta, ha escrito los ocho episodios y creo que es espectacular", expresó Safran, indicando que Josh Hutcherson (Los juegos del hambre, Five Nights at Freddy's) y Mackenzie Davis (Bajo la superficie, No hables con extraños) encabezarán el reparto de voces como Scott Free y Big Barda, respectivamente.

El productor agregó que Mister Miracle se trata de un cómic que siempre le ha "encantado" y relató cómo King le contó que "en cada convención a la que va, al menos un par de personas se le acercan y le dicen: 'Este cómic me salvó la vida'". "Es simplemente una historia preciosa sobre: '¿Cómo sobrevivimos en el mundo actual sabiendo que nunca vamos a conocer de verdad las respuestas a las grandes preguntas de la vida?'", reflexionó, señalando que "es un cómic precioso y la adaptación es fantástica".

EL PAPEL DE MR. MIRACLE EN EL DCU DE GUNN Y SAFRAN

Cabe recordar que el pasado enero, en su paso por el podcast Wordballoon, King ya habló un poco del proyecto y confirmó que se trata de "una serie de DCU que tiene enormes implicaciones para el universo DC en general". Y es que la ficción no solo supone el debut en este universo cinematográfico de dos superhéroes pertenecientes a La Liga de la Justicia, sino que además contará con uno de los más míticos villanos de las grapas, Darkseid.

"La serie sigue a Scott Free, conocido mundialmente como Mister Miracle, el mejor escapista que jamás haya existido. Junto a su esposa, Big Barda, Scott parecía haber construido la vida perfecta en la Tierra, hasta que todo comenzó a desmoronarse.

Cuando estalla la guerra entre los planetas Apokolips y Nuevo Génesis, el padre adoptivo de Scott, Darkseid, aparentemente ha obtenido la Ecuación Anti-Vida, una fuerza devastadora capaz de dominar el universo. Con la matanza aumentando en ambos bandos, Mister Miracle se convierte en la última esperanza para poner fin al conflicto y restaurar la paz. Pero el poder de la Ecuación Anti-Vida podría estar afectando ya la mente de Scott, distorsionando su realidad y amenazando la felicidad que comparte con Barda", reza la sinopsis.

Aparte de con King como showrunner, la serie cuenta con Mitch Gerard, el dibujante del cómic de Mister Miracle, como productor. Por el momento no se ha anunciado una fecha de estreno ni se ha confirmado en qué plataforma estará disponible (aunque se espera que, siguiendo los pasos de Creature Commandos, aterrice en HBO Max).