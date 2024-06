MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

La secuela de The Batman con Robert Pattinson tiene previsto su estreno en cines para el 2 de octubre de 2026. Los últimos rumores apuntaban a que su director, Matt Reeves, no arrancaría con la producción a finales de este 2024, como estaba planeado, sino que, en su lugar, filmaría de manera consecutiva tanto la cinta como su siguiente entrega en 2025. Horas después, incluso, se llegaba a dar por sentada la cancelación de la nueva trilogía del hombre murciélago. Algo que ha sido desmentido rotunda y tajantemente por James Gunn, el copresidente de DC Films.

El pasado mes de marzo, fuentes internas de la cúpula directiva de DC aseguraban que The Batman, se vio obligada a retrasar su estreno de 2025 a 2026 debido a las huelgas de guionistas y actores de Hollywood que paralizaron la industria el año pasado. Esto obligó a modificar la fecha en la que arrancaría la producción del filme hasta finales de este mismo año.

Desde entonces, los detalles sobre la nueva aventura cinematográfica del caballero oscuro han sido bastante escasos. La completa ausencia de novedades al respecto, ha procurado alas a todo tipo de especulaciones. Especialmente, en lo referente a su rodaje.

Y, de hecho, el más reciente sostenía que Reeves comenzaría a filmar de manera consecutiva en 2025, The Batman parte 2 y 3. Es por lo que cuando un fan abordó a Gunn para saber si había algo de cierto en estos rumores, la respuesta del copresidente de DC Films fue tan directa como rotunda.

"No es verdad", contestó el director, productor y guionista, que acababa de publicar una imagen de Adrian Chase A.K.A. el Vigilante, anunciando así el regreso de Freddie Stroma como el violento antihéroe en la temporada 2 de The Pacemaker (El Pacificador).

James Gunn debunks a recent rumor that 'THE BATMAN' Part 2 & 3 will be shooting back to back next year#AboutFilm | #JamesGunn | #TheBatman pic.twitter.com/daWFhCGD6t — About Film 🍿 (@xAboutFilm) June 10, 2024

Y tan solo unas horas después, de nuevo a través de las redes sociales Gunn negaba otro rumor relacionado con la saga dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. Y en este caso, las supuestas informaciones aseguraban que la secuela The Batman y su tercera entrega, que cerraría la trilogía, habían sido cancelada.

Esta no es la primera vez que el cineasta ha salido a la palestra para desmentir un rumor relacionado con la secuela de The Batman. Gunn que hace escasos días confirmaba el fichaje de Beck Bennet para encarnar al insoportable, aunque competente periodista Steve Lombard en su película de Superman, ya negó el pasado mes de abril que, enemigos tan pintorescos como Dos Caras, el profesor Pig, Silencio, el Espantapájaros o Cara de barro fueran a tener presencia en The Batman Parte 2.

Mientras surgen noticias al respecto, a finales de este mismo año desembarcará en Max, El Pingüino. La serie verá al infame villano de Colin Farell tratando de ascender en el submundo criminal de Gotham tras la muerte de Carmine Falcone en The Batman, además, un poco antes, el 4 de octubre, llegará a los cines, Joker: Folie à Deux, con Joaquín Phoenix de nuevo en el papel de Arthur Fleck y a Lady Gaga insuflando aires renovados a su pizpireta compinche, Harley Quinn.