Archivo - Robert Pattinson revela un gran spoiler de The Batman 2

Archivo - Robert Pattinson revela un gran spoiler de The Batman 2 - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

La secuela de The Batman, el filme protagonizado por Robert Pattinson como Bruce Wayne retrasa su lanzamiento un año. El filme, que volverá a estar dirigido por Matt Reeves, finalmente no verá la luz hasta 2026. La película formará parte de Elseworlds, la nueva marca que engloba los proyectos basados en personajes de DC fuera del canon principal como el Joker de Joaquin Phoenix, cuya secuela llegará a los cines en octubre de este año.

La secuela de The Batman es una de las cintas más esperadas por los fans de DC. Reeves planeaba arrancar con la producción de la cinta a principios de este año con vistas a estrenarse en cines el 3 de octubre de 2025. Pero, según informa The Hollywood Reporter, fuentes internas de la cúpula directiva de DC aseguran que este retraso en el lanzamiento de la película guarda relación con las huelgas de guionistas (WGA) y actores de Hollywood (SAG-AFTRA) que paralizaron la industria el año pasado.

Es más, el medio también señala que The Batman no ha sido la única en retrasar su estreno. Entre las producciones afectadas se encuentra The Bride, el filme dirigido por Maggie Gylenghaal con Christian Bale como protagonista, que fija ahora su lanzamiento el 3 de octubre de 2025, fecha en la que iba a ver la luz la cinta de Reeves.

Hasta ahora, los detalles sobre la trama de The Batman Parte 2 siguen siendo un misterio, pero las últimas informaciones al respecto sugerían que el director ya había entregado un versión definitiva del guión de la cinta.

Los rumores sobre el proyecto han sido constantes y han señalado a diversos villanos a los que se enfrentará el caballero oscuro de Pattinson: Hush (Silencio), el profesor Pig, El Espantapájaros o Clayface (Cara de barro). También se rumoreó que The Batman 2 contaría con la presencia de Dick Grayson, el primer Robin.

Sin embargo, James Gunn, actual motor creativo del Universo DC junto a Peter Safran no tardó en desmentirlo. "No. Es una total invención", aseguraba el director, productor y también guionista en su cuenta de Threads a principios de enero preguntado por estos rumores. En cualquier caso, es de suponer que el cruzado de la capa se enfrentará a nuevos enemigos y amenazas en la película.

De hecho, tras la escena final de The Batman, son muchos quienes mantienen la esperanza de que Barry Keoghan interprete nuevamente al Joker en su secuela. "En realidad no puedo decirte nada sobre eso, colega, pero, como ya sabrás... eso sería algo emocionante, ¿no? Ver de nuevo el regreso del Joker", bromeó el actor irlandés en una entrevista con Etalk mostrándose abierto interpretar al Príncipe Payaso del Crimen en la nueva entrega de la franquicia.

Mientras surgen noticias al respecto, a finales de 2024 llegará a HBO Max, El Pingüino, serie cuya trama arrancará justo donde lo dejó el final de The Batman y que estará centrada en Oswald Cobblepot, el personaje de Colin Farrell, que tratará de ascender en el submundo criminal de Gotham tras la muerte de Carmine Falcone en The Batman.