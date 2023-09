Así se verá Arkham en The Batman 2 con Robert Pattinson

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

La secuela de The Batman con Robert Pattinson de nuevo en el papel de Bruce Wayne llegará a los cines el 3 de octubre de 2025. Y ya antes del inicio de su rodaje ha salido a la luz una imagen que revela el sobrecogedor aspecto que podría tener el centro de interamiento psiquiátrico Arkham en la nueva cinta con la que Matt Reeves expandirá su particular universo del caballero oscuro.

Uno de los escenarios clave de la película protagonizada por Pattinson, y también en los cómics, fue Arkham Asylum, lugar en el que están encerrados de algunos de los villanos más desquiciados a los que se ha enfrentado el cruzado de la capa. Uno de los aspectos más sobrecogedores de este extraño y perturbador lugar que acoge a criminales de la talla del Joker, Enigma o Dos Caras, son sus icónicas puertas.

De hecho, Reeves no llegó a mostrar en ninguna de las secuencias de The Batman la siniestra apariencia que alberga la entrada de Arkham Asylum, solo el interior del centro. Pero para sorpresa de todos, un cómic, ya ha revelado el aspecto que lucen las puertas de este siniestro lugar.

Ha sido en una portada alternativa del número 6 de la precuela oficial de la película, El Acertijo: Año uno que relata quién era Edward Nasthon y cómo se convirtió el personaje de Paul Dano en uno de los villanos más aterradores de Gotham antes de los hechos relatados en The Batman.

Esta imagen revela el atemorizante aspecto que luce la fachada exterior de Arkham Asylum es muy similar al visto anteriormente en las grapas del caballero oscuro con sus afiladas verjas. Y muy posiblemente, Reeves quiera seguir profundizando tanto en el exterior como en el interior de sus muros en la secuela de The Batman.

Our first look at the exterior of the Reevesverse’s Arkham Asylum from The Riddler: Year One #6 pic.twitter.com/scrQiNqUIj