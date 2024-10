Nueva imagen del Superman de James Gunn con Krypto, el superperro inspirado en una historia real

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Superman, la primera película y piedra angular del nuevo Universo DC que están armando James Gunn y Peter Safran, llegará a los cines el 11 de julio de 2025. El Hombre de Acero encarnado por David Corenswet no estará solo en esta aventura, puesto que se ha confirmado la presencia de otros muchos superhéroes en el filme, y ahora hay que sumar la de un icónico compañero de Kal-El en las grapas: Krypto, el superperro.

La posibilidad de que la supermascota apareciese en el filme se venía rumoreando desde hace tiempo. De hecho, el propio Gunn dejó caer su nombre en mayo del año pasado, durante la promoción de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, haciendo sonar todas las alarmas. Ahora, el cineasta lo ha confirmado abiertamente en su cuenta de X (antes Twitter), compartiendo un primer vistazo de los dos amigos juntos y explicando la tierna historia detrás de esta incorporación.

"Krypto está inspirado en nuestro perro Ozu, que adoptamos poco después de empezar a escribir Superman. Ozu, que venía de una situación de acoso en un patio trasero con otros 60 perros y nunca conoció seres humanos era, como mínimo, problemático. Enseguida entró y destrozó nuestra casa, nuestros zapatos, nuestros muebles e incluso se comió mi portátil", ha escrito Gunn.

Krypto arrives on screens in Superman this summer. Krypto was inspired by our dog Ozu, who we adopted shortly after I started writing Superman. Ozu, who came from a hoarding situation in a backyard with 60 other dogs & never knew human beings, was problematic to say the least. He… pic.twitter.com/zw8rVqv0n0