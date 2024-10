Así quiere James Gunn que sea el nuevo Batman de DC en The Brave and The Bold

Así quiere James Gunn que sea el nuevo Batman de DC en The Brave and The Bold - DC COMICS

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Tras la nueva aventura cinematográfica de Superman, que escrita y dirigida por James Gunn verá la luz el 11 de julio de 2025, el caballero oscuro también se unirá al nuevo Universo DC. Según parece, DC Studios quiere a un actor de mediana edad, más maduro que Robert Pattinson pero más joven que Ben Affleck, para interpretar al personaje en la cinta de Andy Muschietti, Batman: The Brave and The Bold.

Batman: The Brave and The Bold es uno de los proyectos más esperados por los seguidores de DC. La cinta, que supondrá el regreso de Muschietti al cine de superhéroes tras dirigir a Ezra Miller en The Flash en los estertores del ya finado Snyderverse, presentará en la gran pantalla a Damian Wayne, el hijo de Bruce y Talia al Ghul que acabará ejerciendo como Robin.

En julio comenzó a sonar con mucha fuerza el nombre de Glen Powell (Twisters, Hit Man) para ser quien lo interprete en la película, después de que el actor comenzara a seguir tanto a Gunn como a Muschietti en sus redes sociales. Pero, aunque ni el director de It ni el copresidente de DC Films se han pronunciado al respecto, Powell se mostró totalmente dispuesto a encarnar al héroe de Gotham si se diera la ocasión.

Las informaciones más recientes señalaban que el CEO de Warner Bros Discovery, David Zaslav, está ansioso de que el caballero oscuro haga su irrupción en el Universo DC de Gunn y Peter Safran lo antes posible. Según ha dejado caer MyTimeTosShineHello en su cuenta de X, Warner Bros está buscando un actor de "mediana edad para interpretar al Hombre Murciélago en el renovado DCU". Lo cual no resulta una decisión ni mucho menos sorprendente, dado que, en esta cinta, Batman será, al igual que en los cómics de The Brave and The Bold a cargo de Grant Morrison, el padre de un chico de 10 años.

They want to cast a middle aged man to play the DCU Batman. Who would be your pick? pic.twitter.com/QukU1fyeTt — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) October 9, 2024

La decisión de Gunn sigue un camino muy parecido que el que ya trazó Zack Snyder cuando escogió a Ben Affleck para encarnar a una madura versión del caballero oscuro en su ya extinto DCU. Y no será el único veterano que será clave en el arranque del nuevo Universo DC de Safran y Gunn. Y es que otros actores de más de 40 años, como es el caso de Edi Gathegi y Nathan Fillion, quienes interpretarán a Mr. Terrific y Guy Gardner/Linterna Verde en Superman o más recientemente Kyle Chandler como Hal Jordan en Lanterns son otros de los grandes fichajes de la franquicia.

Una decisión creativa que no agrada a parte de fandom ya que, aunque son superhéroes de indiscutible talla mundial, una buena parte de sus historias anteriores en las grapas se pierden por el camino al presentarlos ya como unas versiones maduras del personaje.

En todo caso, los detalles de The Brave and The Bold son escasos más allá de que seguira los pasos de Bruce Wayne y su hijo, Damian Wayne, como Batman y Robin. La película aún no cuenta con fecha de estreno formará parte del Capítulo 1: Dioses y Monstruos, de la renovada saga.