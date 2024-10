James Gunn revela cuántas películas de DC estrenarán cada año

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

La nueva versión cinematográfica de Superman llegará el 11 de julio de 2025, con David Corenswet como el hombre de acero. El filme será la piedra angular del renovado Universo DC que están desarrollando Peter Safran y James Gunn. El copresidente de DC Studios ha revelado ahora cuántas de sus producciones planean estrenar cada año. Además, avisan que no todos los títulos anunciados cuando se oficializó la puesta en marcha de la nueva era de la franquicia verán la luz.

Tan solo tres meses después de su nombramiento, Safran y Gunn anunciaron los 10 primeros proyectos con los que cimentarán su DCU. Pero esta esperada nueva era no comenzará con la próxima llegada de Superman a las salas, sino el 5 de diciembre, fecha en la que Max estrenará la serie de animación para adultos Creature Commandos.

Con poco más de siete meses de diferencia entre ambos lanzamientos, muchos se preguntan ya cuántas producciones del nuevo Universo DC verán la luz cada año. Gunn ha despejado esta incógnita a través de su cuenta en Threads.

"¿Tendremos 3 películas de DCU cada año durante el Capítulo 1 o no?" le preguntó abiertamente un fan al director, guionista y productor sobre la cadencencia de lanzamientos de su primera fase: Dioses y Monstruos. "No es posible. Ni siquiera lo consideramos", le respondió tajante el cineasta. Es más, ante el aluvión de producciones que fueron anunciadas, aclaró que todas y cada una de ellas estaban en desarrollo y que tardarán en llegar... si es que alguna no se queda por el camino. "¡Todo depende de los guiones! Nunca pondremos un guion a medias en producción únicamente porque se anunciase", aseguró.

Con estas palabras, Gunn parece zanjar del todo los recientes rumores que afirmaban que todas las producciones anunciadas seguían en marcha pese a la falta de novedades sobre ellas. Lo cierto es que no tiene mucho sentido comenzar con más de una producción al año, teniendo en cuenta que tanto Gunn como Safran pretenden darle estabilidad y firmeza a su remozado Universo DC.

Las expectativas por la nueva cinta de Superman se han disparado aún más después de que Gunn lanzase una nueva imagen en la que Kal-El aparece acompañado por Krypto, su fiel superperro. Además, se espera que este excepcional sabueso también juegue un papel clave en Supergirl: Woman of Tomorrow, que tiene prevista su llegada a las salas en junio de 2026 y está protagonizada por Milly Alcock que podría hacer un cameo en la propia Superman.

