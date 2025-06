¿Quién será la nueva Wonder Woman del Universo DC de James Gunn?

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

James Gunn confirmó recientemente que Wonder Woman tendrá su propia película en el DCU y el proyecto ya está en desarrollo. Melissa Barrera (Scream 6) es la candidata favorita de los fans para encarnar a Diana Prince en la nueva era del Universo DC. La actriz ha dado ahora su parecer acerca de la posibilidad de asumir el papel de la guerrera amazona y la responsabilidad que supone interpretarla.

"Me lo comentó un amigo. Está en Twitter. No entro a Twitter desde hace mucho tiempo, pero me lo contó hará como un año. Y pensé: 'ah, qué interesante'. Me parece precioso por lo que representa el personaje", aseguró Barrera en una entrevista con A Shot.

"Creo que, quienquiera que obtenga el papel, ojalá logre encarnar la esencia del personaje, porque esas películas, ya sean de Marvel o de DC, tienen un alcance enorme. Y, como los actores que asumen esos roles inevitablemente heredan una base de fans y la atención de muchísima gente, sería muy positivo que usaran esa influencia para hacer algo bueno", añadió la actriz y protagonista de cintas como Abigail.

"Al menos, ser un ejemplo del tipo de persona que uno aspira a ser en el mundo, en lugar de aprovecharlo únicamente con fines egoístas", sentenció Barrera. Con sus palabras, Barrera subraya que, independientemente de quién interprete a Wonder Woman en el DCU de James Gunn y Peter Safran, lo esencial es que la actriz elegida refleje y transmita los valores de justicia y empoderamiento que caracterizan al personaje, tanto dentro como fuera de la pantalla.

Gunn confirmó, en recientes declaraciones a Entertainment Weekly, que la película de Wonder Woman estaba oficialmente en desarrollo. "Estamos trabajando en Wonder Woman. Se está escribiendo ahora mismo", aseguró el copresidente de DC Studios.

Asimismo, afirmó que será completamente independiente de la serie Paraíso Perdido, que estará ambientada en el lugar de nacimiento de Diana Prince, Themyscira. Lo cierto es que, llegado el caso, la elección de Barrera para interpretar a Wonder Woman en el DCU no sería en absoluto sorprendente.

La actriz ya ha encarnado personajes audaces, valientes y con capacidad de liderazgo en varias cintas de terror, como la Sam Carpenter de Scream o la Joey de Abigail. No obstante, si acaba o no interpretando a la heroína y miembro de la Liga de la Justicia junto a Batman y Superman, a quien interpretará David Corenswet en el filme de Gunn, con estreno previsto para este 11 de julio, es algo que solo el tiempo dirá.