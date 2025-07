Así luce Adria Arjona como Wonder Woman... En un increíble fan-art del DCU - CONTACTO DC

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

James Gunn aseguró no hace mucho que Wonder Woman tendrá su propio filme en el DCU y ya está en desarrollo. Con esto en mente, un artista ha dejado volar su imaginación plasmando a Adria Arjona (Andor) como la candidata ideal para ser la heroína y guerrera amazona de Themyscira en la gran pantalla.

Se trata de dos espectaculares ilustraciones publicadas a través de Instagram por el artista 70.6ix. Muestra a Arjona completamente caracterizada como Wonder Woman, enfundada con su emblemático uniforme compuesto de su tiara, corsé rojo y dorado en forma de "W", y usando su legendario lazo de la verdad mientras permanece en una pose claramente defensiva para la batalla.

La segunda imagen da un mayor contexto a la anterior, mostrando el escenario en el que parece encontrarse la Wonder Woman de Arjona: una playa de Themyscira, preparándose para recibir a sus oponentes.

Debajo de la ilustración puede verse el emblema clásico de la heroína: un círculo rojo bordeado de estrellas blancas, con fondo azul en su interior y una "W" dorada que sobresale al centro. Pese a tratarse de un simple fan-art, no son pocos a quienes les gustaría ver a la actriz, que saltó al estrellato de Hollywood en 2015 con su papel de Emily en True Detective, como la Diana Prince del DCU de James Gunn.

En este punto conviene recordar que Arjona protagonizó la cinta de terror escrita por Gunn en 2016, The Belko Experiment. El copresidente de DC Studios aseguraba no hace mucho que el filme de Wonder Woman estaba oficialmente en desarrollo.

"Estamos trabajando en Wonder Woman. Se está escribiendo ahora mismo", aseguró en declaraciones a Entertainment Weekly. Asimismo, afirmó que será completamente independiente de la serie Paraíso Perdido, que estará ambientada en el lugar de nacimiento de Diana Prince, Themyscira. Pero, en todo caso, si Arjona termina o no siendo Wonder Woman en la gran pantalla, es algo que solo el tiempo dirá.