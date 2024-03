MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

No todo el mundo vio con buenos ojos que en Batman v Superman: El amanecer de la justicia (2016) el caballero oscuro fuera alguien capaz de acabar sin miramientos con la vida de sus enemigos. Y, años después, Zack Snyder sigue defendiendo enérgicamente esta controvertida decisión en la cinta que protagonizaron Ben Affleck como Bruce Wayne y Henry Cavill como Clark Kent.

Batman siempre se ha caracterizado por emplear métodos más ingeniososos que los de Superman para detener a los villanos, sin importar el grado de amenaza que estos representen. Pero si hay algo de lo que puede sentirse especialmente orgulloso Bruce Wayne, es de no haberle arrebatado la vida a ninguno de ellos... ni siquiera a su gran y más cruel enemigo, el Joker.

Sin embargo, Snyder cambió la idiosincrasia del caballero oscuro en Batman v Superman, ofreciendo una versión mucho más sombría del personaje en la película. Lo que no fue del agrado de muchos fans del ya extinto Universo Extendido de DC.

Para el director, influenciado por el trabajo de Alan Moore en Watchmen y el de Frank Miller en El regreso del caballero oscuro, se trataba de darle una mayor trascendencia a Batman. Tanto es así, que no ha dudado un ápice en justificar esta contundente postura en su reciente paso por el programa Joe Rogan Experience.

"Me dijeron que no lo pusiera en la situación de tener que matar a alguien. Les dije, bueno, eso suena como si protegieseis a vuestro dios de un modo extraño, ¿verdad? Estáis haciendo irrelevante a vuestro dios si no puede enfrentarse a esa tesitura", recuerda.

Fue en ese preciso instante, cuando Snyder planteó al estudio que Batman afrontase dicha situación. "Si lo hace, ¿Qué significa? ¿Qué te dice si es capaz de resistirlo? ¿Sobrevive a eso como un dios? ¿Puede Batman sobrevivir a eso?", se cuestionaba el cineasta que sostiene que era necesario romper con el código moral por el que se regía hasta entonces el caballero oscuro para darle una mayor relevancia ante ciertas adversidades.