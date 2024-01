Jake Gyllenhaal toma el testigo de Patrick Swayze en el tráiler de Road House (De profesión: duro)

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

El 21 de marzo llega a Prime Video el filme Road House (De profesión: duro), el remake en la película homónima de 1989 protagonizada por Patrick Swayze. En esta nueva versión, Jake Gyllenhaal encarna al exluchador de UFC Elwood Dalton, que a pesar de su actitud calmada y educada no duda en vapulear a los matones.

"Antes de empezar, ¿tienes seguro? ¿Buena cobertura? ¿Seguro dental? ¿Hay un hospital cerca o pilla lejos?", pregunta con sincero interés el protagonista de la ficción, antes de golpear y dejar fuera de juego a sus cuatro oponentes. "Va de bueno, como si fuera el señor Rogers o algo así, pero luego te machaca vivo. Un tío muy interesante", así lo definen en el adelanto.

El exluchador se encuentra en un momento precario de su vida cuando le ofrecen un trabajo aparentemente simple: portero en un motel de carretera que "últimamente atrae a la clientela equivocada". Pero Dalton no solo tendrá que hacer frente a maleantes ocasionales sino a unos matones contratados expresamente para quitarle de en medio.

Road House está dirigida por Doug Liman (Al filo del mañana, Sr. y Sra. Smith), con la adaptación del guion por parte de Anthony Bagarozzi y Charles Mondry. El filme inaugurará el festival de cine y televisión SXSW 2024, celebrado en Austin, Texas pero Liman no acudirá en protesta por la decisión de Amazon de no estrenar el filme en cines, según recoge The Hollywood Reporter.

"Amazon nos pidió a mí y a la comunidad cinematográfica que confiáramos en ellos y en sus declaraciones públicas sobre el apoyo a los cines, y luego nos dieron la espalda", denunció el director en una columna de Deadline.

Junto a Gyllenhaal forman el reparto Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida y el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor, en su primer papel para una película. Completan el elenco Lukas Gage, Arturo Castro, B.K. Cannon, Beau Knapp, Darren Barnet, Dominique Columbus, Bob Menery, Catfish Jean, Kevin Carroll, Travis Van Winkle y Hannah Lanier, entre otros.