Jacob Elordi se suma a Scarlett Johansson en lo nuevo de Ari Aster, director de Eddington o Hereditary

Archivo - Australian actor JACOB ELORDI attends the 98th Oscars Nominees Luncheon.,Image: 1073912328, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no - BILLY BENNIGHT / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 11, (CulturaOcio)

Jacob Elordi está a punto de cerrar su fichaje por Scapegoat, la nueva película de Ari Aster. El actor de Euphoria o Frankeinstein, por la que consiguió una nominación al Oscar como mejor interprete de reparto, se uniría así a Scarlett Johansson como gran estrella del nuevo filme del cineasta responsable de títulos como Eddington (2025), Midsommar (2029) o Hereditary (2018).

Según informa Variety, el fichaje de Elordi aún no es oficial y está en las última fase de las negociaciones para sumarse a un proyecto producido por A24 cuya trama, firmada también por el propio Aster, permanece en el más absoluto de los secretos.

Y es que la publicación estadounidense también recoge las primeras especulaciones sobre el filme recogiendo varias hipótesis que van desde la historia de un médico que opera a una celebridad de internet hasta un romance de ciencia ficción. Tambien cabe la posibilidad de que Scapegoat sea un drama más tradicional, aunque esto sí sería una sorpresa teniendo en cuenta los antecedentes del director.

Si las negociaciones con la productora A24 para unirse al filme de Aster llegan a buen puerto, Elordi sumará este proyecto una agenda repleta de producciones. Tras concluir la tercera y última temporada de Euphoria, la serie que lo catapultó a la fama, el próximo gran estreno del actor será La constelación del perro, un thriller postapocalíptico de supervivencia dirigido por Ridley Scott. La cinta, basada en la novela de Peter Heller, llegará a los cines el próximo 28 de agosto.

El actor australiano también protagonizará Outer Dark, thriller basado en una novela de Cormac McCarthy dirigido por László Nemes. En este 2026, Elordi también ha protagonizado junto a Margot Robbie Cumbres Borrascosas, la adaptación del clásico de Emily Brontë dirigida por Emerald Fennell, que tuvo un discreto desempeño en cines con unos 240 millones de dólares en taquilla.