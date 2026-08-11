Adam Driver, Miles Teller y Scarlett Johansson escapan de la mafia rusa en el tráiler de Paper Tiger - NEON

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

James Gray regresa a los cines el 13 de noviembre con su nueva película, Paper Tiger, tras deslumbrar a los espectadores durante su paso por el Festival de Cannes. Para ir calentando motores hasta su estreno, Neon ha lanzado un vibrante tráiler en el que sus protagonistas, Adam Driver y Miles Teller interpretan a los hermanos Gary e Irwin Pearl, y Scarlett Johansson, a Linda, la esposa de este último, que se ven en una desesperada huida de las garras de la mafia rusa en la Nueva York de los 80.

"Es tu hermano. Tuvimos un problema que ha dado lugar a algunas cosas", le advierten a Irwin en mitad de la noche al comienzo del avance. Instantes después entra en escena su hermano Gary, con quien se reúne para intentar solucionar todo con un jefe de la mafia.

Poco después, las imágenes descubren a Gary, quien es un ex policía, dirigiéndose en un discurso a los oficiales. "No me van a tocar", dice a su hermano Irwin.

TENSIÓN ENTRE HERMANOS

"¿Qué ¿Hay de mí? Podrían tocar a Nate", le reprocha este, mientras Linda se muestra visiblemente preocupada por sus hijos. "Los rusos. Le hemos oído decir cosas como que iremos tras toda su familia", le dice un sicario de la mafia rusa a Gary. "Puedo protegernos", asegura en una escena posterior Irwin a su esposa y su familia.

El avance culmina con una sucesión de tensas imágenes de Irwin y Gary discutiendo y este último encañonando un revólver en medio de una maleza.

Dirigida por Gray, la película supone el regreso del director tras Armageddon Time, el drama autobiográfico que estrenó en 2022 y alejado de su anterior filme, la epopeya espacial Ad Astra, que protagonizaron Brad Pitt y Tommy Lee Jones en 2019. Paper Tiger también cuenta en su elenco con Roman Engel, Gavin Goudey, Roman Blat y Cindy Katz, entre otros.