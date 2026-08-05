Este es el actor favorito para ser el nuevo 007 en Bond 26, de Denis Villeneuve - UNIVERSAL

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

La película número 26 de la saga de James Bond, con Denis Villeneuve (Dune) en la silla del director y escrita por Steven Knight (Peaky Blinders) para Amazon MGM, continúa avanzando en la búsqueda del actor que tomará el relevo de Daniel Craig como el legendario agente con licencia para matar. A pesar de que todavía son varios los intérpretes que siguen sonando para dar vida a 007 en el filme, que aún no tiene fecha de estreno, las últimas apuestas sitúan a un claro favorito muy por delante del resto de candidatos.

Según los datos recopilados por ActionNetwork.com, que lleva cuatro años siguiendo la evolución de las cuotas de las principales casas de apuestas, Callum Turner (Los amos del aire) es el principal favorito para convertirse en el nuevo 007, con una probabilidad estimada del 40,68 %.

Las últimas informaciones apuntan a que Turner se encuentra entre los actores que están siendo considerados para el papel tras las recientes audiciones y, actualmente, las casas de apuestas lo sitúan como el candidato con más opciones de convertirse en el próximo James Bond.

LOS OTROS CANDIDATOS TRAS TURNER

En segundo lugar figura Tom Francis (Jay Kelly), con una probabilidad estimada del 23,08 %, mientras que Louis Partridge (Enola Holmes) ocupa el tercer puesto, con un 18 %. Su fichaje convertiría a Partridge en el actor más joven de la historia en interpretar a James Bond.

Por otro lado, Jacob Elordi y Arty Froushan, otros de los actores vinculados al papel en los últimos meses, continúan en la lista de aspirantes, aunque muy lejos de los principales candidatos. Las cuotas les otorgan una probabilidad del 9,84 % y del 9,09 %, respectivamente, frente al 40,68 % de Turner, el 23,08 % de Francis y el 18 % de Partridge.

Por el momento, se desconoce cuándo se anunciará oficialmente quién será el nuevo James Bond. No obstante, Amy Pascal, productora de Bond 26 junto a David Heyman, dejó entrever en una entrevista con Deadline que "finales de año" es una fecha probable para conocer la decisión.

La productora también señaló que el proceso de selección sigue en marcha y que la elección del próximo 007 requiere una cuidadosa deliberación, por lo que no quieren precipitarse. "Después de haber trabajado con Barbara Broccoli en el estudio, puedo decir que Daniel Craig deja el listón muy alto. Quien tome el relevo tiene que aportar algo realmente diferente, emocionante y capaz de entusiasmar al público", señaló Pascal.