Las runas secretas del póster de Vengadores: Doomsday apuntan una alianza Strange-Doom

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre llega a los cines Vengadores: Doomsday, el macroevento de Marvel Studios que enfrentará a más de una veintena de héroes contra el temible Doctor Doom de Robert Downey Jr. A falta de detalles oficiales sobre el rumbo de la historia, un mejor vistazo al primer póster de la película dirigida por los hermanos Russo ha avivado las teorías sobre la posible conexión del antagonista con la vertiente mágica del Universo Cinematográfico de Marvel.

El elemento que más ha llamado la atención es el fondo del símbolo de la A de los Vengadores. En lugar de un color plano, el cartel sugiere una luz verde que atraviesa una ventana. Aunque no reproduce exactamente el mismo patrón, su parecido con la del Sanctum Sanctorum de Doctor Strange ha llevado a interpretar la imagen como un indicio de que el Hechicero Supremo tendrá un rol crucial en la trama. No obstante, conviene recordar que, por el momento, Benedict Cumberbatch no figura en el reparto oficial del largometraje.

Aún más relevante resulta el anillo que rodea la A, pues está cubierto por runas sin contexto aparente, lo que impide descifrar su significado, pero sí permite distinguir varios iconos como una rueda, un cometa, una luna creciente y una especie de cuenco con algo en su interior. Además, estos símbolos aparecen repartidos de forma regular en toda la circunferencia y algunos se repiten dos o incluso tres veces, un detalle que ha reforzado la sensación de que no se trata de una simple ornamentación.

Ese patrón circular es, precisamente, la pista que sostiene una de las lecturas más extendidas: el vínculo directo de Doctor Strange con el plan del gran villano de Doomsday. En el UCM, el personaje emplea con frecuencia círculos rúnicos al conjurar hechizos, como el que lanza en Spider-Man: No Way Home para que el mundo olvide la identidad secreta del trepamuros. En aquella escena, las runas se despliegan sobre su cabeza formando un anillo muy similar al del cartel. Incluso en conjuros menores, ese recurso visual se repite.

En paralelo, el color verde, tradicionalmente asociado a Doom en los cómics, así como la reputación del villano como usuario de magia a gran nivel, han impulsado la teoría de que Strange colabore con el monarca de Latveria de algún modo.

Esta hipótesis no implicaría necesariamente un cambio de bando de Strange, ya que podría actuar amenazado o chantajeado por el archivllano de Downey Jr. También se especula con que esta colaboración formase parte de un plan mayor cuya única forma de materializarlo sea ceder ante el villano de alguna forma. El hechicero ya hizo algo parecido en Infinity War al entregar a Thanos la Gema del Tiempo.