Globos de Oro 2026: El genial homenaje de Nikki Glaser a Rob Reiner, el director asesinado junto a su esposa - PARAMOUNT+/CONTACTO

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

Nikki Glaser, la conductora de la 83.ª edición de los Globos de Oro, ha cerrado la ceremonia con un homenaje a Rob Reiner, director de cintas tan míticas como Cuenta conmigo o Cuando Harry encontró a Sally. El tributo llega un mes después del asesinato del cineasta y de su esposa, Michele Singer Reiner, un caso por el que su hijo, Nick Reiner, permanece detenido y acusado en relación al presunto crimen.

Para la despedida, la presentadora ha hecho un guiño al primer largometraje de Reiner como director, This Is Spinal Tap, falso documental sobre una banda de rock ficticia. Tras un cambio de vestuario, Glaser ha vuelto al escenario con un vestido negro con lentejuelas plateadas y la gorra con el logo del filme para cerrar el evento con una frase que remite directamente a uno de los momentos más célebres de la película del realizador.

"Esta [gala] llegó al 11", ha expresado Glaser, una alusión a la escena de This Is Spinal Tap en la que el guitarrista presume de que el volumen de sus amplificadores no se queda en el nivel 10, sino que llega al 11, como si ese punto extra implicara más potencia.

"Gracias por una noche increíble, espero que hayamos encontrado la línea entre lo ingenioso y lo estúpido. Un buen Chalamet para todos", ha concluido Glaser para despedirse de los presentes en la ceremonia.

And that's a wrap on the 83rd Annual #GoldenGlobes! 🏆✨



You can rewatch the show tomorrow on @paramountplus! pic.twitter.com/i7BtkCNoy5 — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Días antes, la cómica ya anticipó que tenía previsto reconocer a Reiner durante la gala, en parte porque los Globos de Oro no cuentan con un bloque específico de In memoriam, pero sin detenerse en el homenaje más de lo necesario.

"Tengo algo planeado que voy a hacer a mi manera para simplemente reconocer a Rob Reiner y celebrarlo a mi manera", adelantó la presentadora, que aseguró que "no voy a recrearme demasiado porque creo que eso es lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas".

Los Globos de Oro es la segunda ceremonia de la temporada de premios que dedica un momento a Reiner. En los Critics Choice Awards, celebrados el 4 de enero, Chelsea Handler también le rindió tributo durante su monólogo de apertura. "Todo el mundo en esta sala sabe que el tipo más agradable de Hollywood era Rob Reiner. Cualquiera que haya pasado tiempo con Rob Reiner sabe que, en cuanto lo conocías, parecía un viejo amigo cuando hablabas con él", manifestó Handler.