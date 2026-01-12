Stepehen Graham, cocreador de Adolescencia, confirma que la segunda temporada ya está en marcha

Archivo - Adolescencia: Así eran los cuatro finales alternativos del episodio 2 - NETFLIX - Archivo

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para Adolescencia... por partida doble. Tras triunfar en los Globos de Oro, donde la producción de Netflix fue la serie más premiada con cuatro galardones, Stepehen Graham, protagonista y creador de la serie junto a Jack Thorne, ya están trabajando en una segunda entrega.

Al ser preguntado si Adolescencia continuará con una segunda temporada, Graham, se mostró críptico al respecto, aunque sí confirmó que el proyecto está en marcha y dejó caer algunos detalles clave. "No puedo responder a esa pregunta porque está en algún lugar recóndito de mi mente y de la mente de Jack [Thorne], y la sacaremos a la luz dentro de tres o cuatro años, así que estad atentos", adelantó Graham en declaraciones entre bastidores durante la ceremonia, según informa Screenrant.

Por su parte, Thorne ya anunció hace meses en declaraciones a Radio Times su intención de seguir trabajando con el equipo de la serie en más proyectos. "Nos encantaría volver a trabajar juntos y no creemos que hayamos terminado con los planos secuencia. Así que es posible que volvamos a intentar hacer una serie con planos secuencia en algún momento, si encontramos la forma adecuada de contar esa historia", señaló.

No obstante, apuntó que no sería una secuela o un spin-off al uso de la primera temporada. "Sí, ya hemos contado la historia de los Miller. No creo que haya nada del tipo: 'Oh, podríamos hacer un spin-off de esto o podríamos hacer un spin-off de aquello'. No creo que eso sea lo que queremos hacer", apuntó.

En abril, los copresidentes de Plan B, Dede Gardner y Jeremy Kleiner, informaron a Deadline que estaban hablando con el director Philip Barantini sobre la "próxima versión" de la serie. Gardner también comentó que están pensando en cómo ampliar la perspectiva, mantenerse fieles a su esencia y no ser repetitivos, pero no quiso revelar demasiado.

En todo caso, los rumores sobre el esta ya más que posible continuación llevan circulando durante meses. Algunas especulaciones apuntan a conocer la misma historia desde otros puntos de vista, como la versión de los padres de la víctima y cómo vivieron durante los eventos de la primera temporada. Otros apuntan a que podría ser una serie antológica, y que la próxima historia girará en torno a un grupo de personajes completamente nuevo.

Adolescencia, serie que relata el caso de Jamie Miller, un chico de 13 años que es arrestado como sospechoso de haber asesinado a una compañera de colegio, se hizo con cuatro premios en los Globos de Oro: mejor miniserie, mejor actor para Stephen Graham, mejor actriz de reparto para Erin Doherty y mejor actor de reparto para Owen Cooper, convirtiéndose así en el ganador más joven en esta categoría.